Новый формат: Таможня будет ежедневно отчитываться обо всех случаях контрабанды

Новости Украины:У Государственной таможенной службы появилась новая страница на Twitter, где они будут ежедневно отчитываться о всех случаях контрабанды.

Государственная таможенная служба Украины будет ежедневно отчитываться обо всех зафиксированных случаях контрабанды и нарушениях таможенных правил на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Об этом сообщил глава ведомства Максим Нефедов на своей странице в соцсети Facebook.

"Под каждым постом о контрабанде много комментариев "да разве это контрабанда? Маловато!". Тогда несколько изменим формат отчетности Новой таможни перед обществом - будем постить в Twitter все интересные случаи много раз в день. Тем более, что мы уже вышли на темп задержаний, который не вмещается в Facebook. Подписывайтесь на https://twitter.com/uanewcustoms", - написал Нефедов.

Он также отметил, что в процессе таможенного оформления таможня фиксирует нарушения в соответствующих протоколах.

Как сообщалось ранее, таможенные поступления в государственный бюджет Украины в 2019 году выросли по сравнению с 2018 годом на 7,4% - до 14,6 млрд долл.

По словам главы таможенной службы Максима Нефедова, исторический рекорд таможенных поступлений в госбюджет был зафиксирован в 2008 году, когда было собрано 18,1 млрд долл.