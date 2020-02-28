Эпидемия коронавируса: Украина не планирует закрывать границы

Новости Украины:В Украине не планируют закрывать границы из-за угрозы распространения коронавируса.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что Украина не планирует закрывать государственную границу из-за распространения в мире нового коронавируса.

Об этом глава МИД сказал в интервью на телеканале "Украина 24". В частности, его спросили, рассматривается ли сегодня вопрос о закрытии границы, чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине.

"Мы, в принципе, не рассматриваем такой вариант, как и все другие страны мира. Да, действительно, некоторые из них пытаются предпринять меры вокруг определенных регионов, определенных городов, где больше всего отмечено этих заболеваний, но закрывать границы мы не планируем", - заявил Пристайко.

При этом глава МИД отметил, что Украина на границе значительно усилила проверку. "Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками, нашими врачами, и, как вы знаете, пока, слава Богу, на данный момент, нет случаев на территориальной Украине", - добавил Пристайко.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".