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Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов

Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
20:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине задержат на месяц стипендию для студентов из некоторых вузов страны.

Студентам некоторых украинских вузов стипендию за февраль выплатят в марте.

Об этом сообщает МОН Украины.

"В связи с тем, что Минфин сейчас утверждает десятки паспортов бюджетных программ, среди которых - паспорт с выплат стипендий, студенты в некоторых вузах получат средства за февраль на месяц позже. МОН вовремя подготовило и подало паспорт бюджетной программы, поэтому он должен быть утвержден уже в ближайшее время", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что проблема касается только тех заведений, где выплата стипендии осуществляется после 17-го числа каждого месяца. В остальных вузах все выплаты происходят своевременно.

"Однако, если до 17 февраля не утверждается паспорт бюджетной программы на новый бюджетный год, Казначейская служба прекращает выплату средств.

Безусловно, любые задержки обязательных выплат, в том числе академических или социальных стипендий, неприемлемы. В дальнейшем мы будем делать все возможное, чтобы таких ситуаций не возникало", - сообщили в министерстве.

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Украина, Студенты, МОН, Стипендия, Деньги.
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