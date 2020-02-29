29 февраля - приметы и обряды в Касьянов день

Новости Украины:В этот день Православная церковь чтит память преподобного Кассиана Римлянина (360-435) – христианского монаха и богослова, одного из основателей монашества в Галлии, видного теоретика монашеской жизни.

Традиции на 29 февраля

Святой Кассиан считается в народе строгим и недобрым, поскольку память его совершается 29 февраля, в високосный год. Такие годы считаются несчастливыми, ибо именно в них "прилучаются" всевозможные беды и несчастья: и скот падает, и деревья засыхают, и повальные болезни являются, и сельские раздоры заводятся. Говорили, что Касьян зол на весь свет, потому что его память празднуется один раз в четыре года.

Этот святой считался "приставленным" на стражу ада, и Господь отпускал его на отдых на четвертый год; в его отсутствие ад стерегли двенадцать апостолов. Касьяну, по народным представлениям, подчинялись все ветры, которые он держал на двадцати цепях, за двадцатью замками. Но он мог выпустить их, дать выйти на волю из впадин болотных и поглумиться на белом свете, наслать на людей и на скотину две самые страшные болезни, от которых не было спасения, - чуму и холеру. Чуму, или моровую язву, представляли в виде женщины огромного роста с распущенными косами и в белой одежде. Она разъезжала по свету в повозке или заставляла какого-нибудь человека носить себя по городам и селам.

Своей костяной рукой она веяла на все четыре стороны красным (кровавым) или огненным платком, вслед за взмахом которого все кругом вымирало. Она могла предстать в облике животного - кошки, лошади, коровы, птицы; иногда - предмета: мотка пряжи, куска полотна. Видеть ее могли только животные: там, где она показывалась, начинали выть собаки, кружить над домом вороны, прилетать филины. Считали, что чума боится собак и петухов и отнимает у них голос.

Холеру представляли в образе старухи со злобным, искаженным лицом, одетой в белое. Считали, что она носит красные сапоги, может ходить по воде, беспрестанно вздыхает и по ночам бегает по селу с криками: "Была беда - будет лихо!" Во время эпидемии ни в коем случае нельзя было пускать переночевать чужих людей, ибо под их видом в дом могла проникнуть болезнь. Тогда к утру в живых никого не останется.

Приметы на 29 февраля

День корыстника, скупого завистника, на что он ни взглянет - все вянет.

Злится февраль, что ему мало дней дадено.

Зол Касьян на крестьян.

Касьян все косой косит.

Касьян на народ - народу тяжело, Касьян на траву - трава сохнет, Касьян на скот - скот дохнет.

От Касьяна косоглазого хороните все - живо сглазит, да так, что потом ни попы не отчитают, ни бабки не отшепчут.