Скачать
Суббота, 29.02.2020
Итоги дня 28 февраля: эскалация в Идлибе, Порошенко в ГБР и раскодирование каналов
Итоги дня 28 февраля: эскалация в Идлибе, Порошенко в ГБР и раскодирование каналов
Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи
Эпидемия в Китае: число жертв коронавируса превысило 2,8 тысячи
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Днепр-1 - Динамо: обзор шокирующего матча УПЛ (Видео)
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"
Рецепт дня: салат "Необыкновенный"

Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко

Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:В четырех городах Украины заработал комплексный электронный сервис для родителей еМалятко, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Сервис Министерства цифровой трансформации Украины е-Малятко заработал в Одессе, Мариуполе, Ривне и Запорожье. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"е-Малятко заработало в 4 городах - Одессе, Мариуполе, Ривне и Запорожье", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь сервис доступен в 10 городах. Уже более тысячи родителей новорожденных воспользовались им, убеждают в министерстве.

В Минцифры пообещали, что скоро услуга запустится в г. Днипро, а к концу года она станет доступной онлайн на портале "Дія".

Как сообщается, е-Малятко - это комплексный сервис в Украине, объединяющий 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в одну.

Государство в смартфоне: в Украине запустился сервис "Дія.Бізнес"

Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове. Эта комплексная услуга призвана сэкономить время молодых родителей. Сейчас услуга работает в тестовом режиме, бета-тест е-Малятко закончится летом, и все десять услуг станут доступными, а к концу года планируется запустить ее онлайн на портале "Дія".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Онлайн платформа, ДИЯ, Е-малятко, Дія.Бізнес, Онлайн-приложения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стипендии не будет: В Украине на месяц задержат выплаты для студентов
02 Телевидение для граждан станет снова доступным: Зеленский договорился с медиагруппами
03 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
04 Пристайко о своей отставке: Я был готов с самого начала
05 Какие продукты сжигают жир на животе?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе работал снайпер, ранен один военный
На Донбассе работал снайпер, ранен один военный
Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко
Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко
В Запорожской области мужчина скончался от гриппа
В Запорожской области мужчина скончался от гриппа
Google посвятил милый Doodle високосному году
Google посвятил милый Doodle високосному году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь