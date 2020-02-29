Еще в четырех городах Украины заработал сервис е-Малятко

Новости Украины:В четырех городах Украины заработал комплексный электронный сервис для родителей еМалятко, который объединяет 10 услуг, связанных с рождением ребенка.

Сервис Министерства цифровой трансформации Украины е-Малятко заработал в Одессе, Мариуполе, Ривне и Запорожье. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"е-Малятко заработало в 4 городах - Одессе, Мариуполе, Ривне и Запорожье", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что теперь сервис доступен в 10 городах. Уже более тысячи родителей новорожденных воспользовались им, убеждают в министерстве.

В Минцифры пообещали, что скоро услуга запустится в г. Днипро, а к концу года она станет доступной онлайн на портале "Дія".

Как сообщается, е-Малятко - это комплексный сервис в Украине, объединяющий 10 услуг, связанных с рождением ребенка, в одну.

Впервые услуга е-Малятко запустилась в начале января в Харькове. Эта комплексная услуга призвана сэкономить время молодых родителей. Сейчас услуга работает в тестовом режиме, бета-тест е-Малятко закончится летом, и все десять услуг станут доступными, а к концу года планируется запустить ее онлайн на портале "Дія".