У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления в прозе

Новости Украины:Илья происходит от имени Илия, имеющего значение "крепость Господня" и "сила Божья". Парное женское имя - Илина, Илиана, Илинка.

Имя Илья – это русский вариант древнееврейского имени Элияху, означающего "Мой Бог – Господь", также можно перевести как "верующий".

У имени Илья много европейских аналогов – Элайдж, Элиаш, Эли (ударение на первый слог), Ильяс. Не стоит путать ласковое обращение Эли с женским именем Элли, которое чаще употребляется как имя Элла, но также является и обращением ко многим другим женским именам.

В компании Илья весел и общителен. Он легко общается с любыми людьми, не конфликтен. На первое место Илья всегда ставит свою семью, хотя на недолго время он может все же забыть о ней, послушав советов приятелей. Оттолкнуть от семьи и близких Илью может холодность и пренебрежение, которые для него просто непереносимы.

Илья вспыльчив, но быстро остывает. После ссор он долго раскаивается в своей несдержанности. Хотя Илье свойственно порой петушиться, свое сердце мужчина, как правило, держит в узде. Прежде чем сделать предложение своей любимой, он подготовит все условия для совместной жизни. Импульсивные поступки Ильи часто влекут за собой неудачи и разочарования. Преодолеть их мужчине помогает его отходчивость.

У Ильи хорошо развита интуиция. Он способен верно оценить обстановку, а, оценив ее, мужчина быстро принимает верное решение и поставить перед собой цель. Но в достижении цели очень часто Илье мешают всевозможные мелочи.

В выборе друзей Илья бывает не очень разборчив. А творческий потенциал этого человека в большей мере зависит от степени его влюбленности. К своей избраннице он внимателен, нежен и заботлив.

Илье важно, чтоб его женщина была близка ему духовно. Тогда он способен оценить ее по достоинству. Семья для Ильи становится самым главным. Он бесконечно любит жену, и необычайно нежен и добр с детьми.

Хотя чаще Илья стремится выбрать себе занятие, не связанное с организаторской деятельностью, порой профессия сама выбирает его. Можно встретить Илью-врача или Илью-учителя. Какой бы труд себе не выбрал этот мужчина, скорее всего, он достигнет на этом поприще значительных профессиональных высот. Лучше всего Илья работает в тандеме с коллегой, черты характера которого дополняют характер Ильи.

Поздравления

Дорогой Илья, я тебя поздравляю и хочу пожелать легко и успешно проходить любой уровень сложности жизни, в любой схватке одерживать победу, в любом деле приходить к успеху и высоким результатам, и самое главное — ни при каких обстоятельствах не терять веры в себя и свои силы!

Дорогой Илюшенька, поздравляю тебя с твоим днём. Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в делах твоих тебя ожидает успех, пусть здоровье крепчает, и с каждым днём обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

Илья, желаю тебе, в первую очередь здоровья, ведь остальное можно купить, исправить, забыть! Не унывай понапрасну и всегда будь в движении путем результативной работы и побед! Пусть твоя жизнь состоит лишь из счастливых мгновений!

Хочется поздравить замечательного человека — Илью! Пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, удачи и успеха!

Поздравляем очень хозяйственного, доброго и просто уютного человека. Дорогой наш Илья! Пускай твое радушие, открытость и доброта принесут тебе огромный успех в жизни. Пускай тебя не коснуться беды и болезни. Пускай всегда хватает сил, на то, чтобы справится с любыми сложностями и даже дурным настроением. Желаем только положительных моментов, отменного здоровья и большого достатка.

Поздравляю тебя, Илюша, а пожелать хочу благополучного и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

Прекрасного мужчину, замечательного Илью поздравляю. А пожелать хочу тебе почёта и признания в жизни, высокой должности и положения, большого достатка и благополучия, искренней любви и светлой радости, отличного здоровья и веселья с друзьями.

Ненаглядный Илюшка, великолепный Илья, поздравляю от всей души сегодня тебя. Я пожелаю много счастья, большой удачи и благополучия, чтобы в жизни твоей не было печальных и курьёзных случаев, желаю быть любимым, добрым и очаровательным, успешным и красивым, и очень любознательным.