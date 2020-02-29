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Народные приметы марта на каждый день

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Народные приметы марта на каждый день
11:19 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Народные приметы помогут провести первый весенний месяц удачно и отвести беды от себя и своей семьи.

Март — первый месяц весны, когда природа начинает пробуждаться от зимней спячки. 

Народные приметы — кладезь мудрости. Наши предки точно знали, как именно нужно себя вести, чтобы жизнь в гармонии с природой и не остаться без удачи. В марте 2020 года приметы помогут садоводам и огородникам вовремя заняться посевными работами и высадить рассаду, а остальным подскажут погодные изменения. Эксперты рекомендуют познакомиться с приметами, благодаря которым привлечь в жизнь счастье и процветание будет значительно проще, как и избавиться от бед и невзгод.

1 марта. Первый день весны по примете встречают в трудах. Тем, кто не работает, удача не улыбнется. Рассвет встретить — богатым быть. День теплый — погода на мороз вскоре переменится. Снег идет — его дите метет: по традиции первый мартовский снег нужно подмести детям, чтобы у них прибавилось здоровья.

2 марта. По этому дню определяли летнюю погоду. Также 2 марта дома избавляли от нечисти заговорами и ритуалами, узнавали свою судьбу с помощью гаданий. Снег в этот день — к голодному году. Дождь пройдет — лен вырастет богатым, а если день теплый, то и лето жаркое.

3 марта. Туман в этот день — к дождливому лету. Гостей привечать — в счастье жить, богатство привлекать. Снега много — сенокос хороший. Овсянки прилетели — на крыльях весну принесли. В этот день из дома старую вещь выбросить — к обновкам.

4 марта. В этот день по примете еду заговаривали, чтобы в доме счастье не переводилось. Зайцы «переоделись» — зима отступила. На Федота болезни близко — себя береги, раздетым на улицу не ходи. Чайки прилетели — быть еще холодам.

5 марта. В этот день кто дальше всех с горки укатится, тот и счастье поймает. Вороны в лужах купаются — к оттепели. В этот день с кузницы брали угли и раскидывали в полях, чтобы урожай богатый собрать. В небо 5 марта не смотрят — падающая звезда сулит несчастья тому, кто ее увидит.

6 марта. По примете если в этот день тепло — морозы больше не придут. 6 марта пожилые люди выбирались из домов, чтобы на солнышке погреться и от хворей избавиться. Гром загремит — весной холодно будет. Сок в березах потек — зима прошла.

7 марта. В этот день увидеть перелетных птиц — к удаче. Синицы поют громко — тепло будет, а если зяблики поют — ненастье ждут. Ласточки прилетели — году удачным станет. Наст шершавый — год урожайный, а коли гладок — год не сладок. По примете в этот день земли с поля принести — насекомых повытравить.

8 марта. В этот день девушки, еще не вышедшие замуж, могут заговорами привлечь женихов. В этот день нельзя грустить, иначе весь год слезы лить. Бедность на порог не придет, коли трудиться да не лениться.

9 марта. Скворечники мастерить — птиц привлекать, урожай от насекомых спасать. Лето холодное придет, если птица на южной стороне гнездо совьет. Снег в этот день — к холодам. Птицы с юга потянулись — к хорошему урожаю.

10 марта. В этот день здоровье травами поправляли да заговоры от хворей читали. Наши предки считали, что если 10 числа уснуть и закат проспать, то болезнь вернется. В окна домов не смотрели, чтобы чужие беды на себя не перетянуть. Примета гласит, что внезапно сорвавшаяся с петель дверь сулит беды семье.

11 марта. Лето будет хорошим, если на лужах лед образовался. В этот день ничего не сажают, чтобы без урожая не остаться. Птицы с юга тянутся — хлеб добрый вырастет. Тепло придет, если домашняя птица из птичников вышла и назад не торопится.

12 марта. В этот день по примете на охоту выходили, и тому, кто зайца добудет, везения на весь год достанется. Распутица началась — сани на телеги меняли и в путь не отправлялись. Подснежники на полянах распустились — крестьяне на поля пахать отправляются.

13 марта. В этот день из леса хвойные ветки приносили, чтобы здоровье обрести и болезни прогнать. Дождь прошел — урожай пришел. Слякоть долго простоит, если с сосулек мало течет. Погода плохая, но птахи раскричались — быть теплу. Ветер с юга дует — жаркое лето надувает.

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14 марта. День солнечный — год хороший, лето теплое. В этот день снегом умыться — здоровье обрести, красоту вернуть. Женщины в домах песни пели, чтобы удачу привлечь да горе прогнать. Ветер с вечера сильный — к скорому ненастью.

15 марта. В этот день туман с утра поднялся — по сени грибов и ягод будет много. Теплый ветер — погожее лето, а если снега много, то весна нескоро закончится.

16 марта. В этот день на поля выходили и крест-накрест его переходили, чтобы урожай был богатым. Сор из домов 16 числа не выносят, чтобы бедность не привлечь. После заката без сильной нужды за дверь не суются, чтобы беды в дома не принести. В долг давать — бедность привлекать.

17 марта. В этот день вновь дома от нечисти освобождают. Грачи на гнезда сели — настала пора пахать, а если птицы суетятся и на гнезда не садятся, то заморозки еще будут. Первую зеленую травинку сорвать и скотине скормить — с приплодом быть.

18 марта. По примете в этот день рассадой занимаются и семена заговаривают, чтобы добрый урожай собрать. Делами огородными заниматься — в достатке жить. Корову подоить и часть молока бедным отдать — самим бедности не видать.

19 марта. Мороз в этот день нагрянет — еще сорок дней подмораживать будет. Трясогузки прилетели — весна полным ходом идет. Аиста увидеть — к счастью, дятла услышать — к морозу.

20 марта. Снег с крыши пластами съезжает — беды забирает. Крики сов слышны — морозы еще придут. В этот день облака белые — год удачен, серые — беден.

21 марта. В этот день дома вербовыми ветками украшают, чтобы бедность не пришла и невзгоды в дверь не стучали. Снег метет — хлеб дружно взойдет. Первыми жаворонки прилетели — весна теплая, а зяблики — морозы еще будут. Ветер к ночи сильный задул — тепло придет.

22 марта. Гром глухо гремит — плохой урожай будет. В этот день Солнце блинами встретить — год будет прибыльным. Беременные заговоры читали, чтобы сглаженными не быть и легко родить.

23 марта. В этот день рыбачить отправлялись, и у кого улов хороший, тот весь год удачливым будет. Туман к вечеру — лен крепкий. Колодцы починяли и снег от них отгоняли, чтобы воду не испортить.

24 марта. Каков этот день, такое и лето. Кукушка кукует — деньгами звени, чтобы бедности не видать. Сок березовый собирали и здоровье им поправляли. Скотину соком березы напоить — с прибылью год прожить.

25 марта. В этот день за лошадьми ухаживали, чтобы в сезон без их помощи не остаться. Кто без дела просидит, тот бедность в дом манит. Со стола крошки птицам вынести — ус урожаем быть.

26 марта. Мыши в дома бегут — паводок большой ждут. Гуси с юга летят — лето на крыльях несут. Крыши без снега стоят —лето погожим будет. Рыбалка удачна — год прибыльный.

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27 марта. Снег дождем прибило — лето прибыльным будет. За скотиной следить — богатым ходить. Деревья без ветра скрипят — об опасности предупреждают. Гром далеко рокочет — счастье пророчит.

28 марта. В этот день по поверьям в лес не ходили, чтобы беду не накликать. Чайки прилетели — лед с рек скоро уйдет. Ручьи шумят — в кошельке деньги звенят. В ручей монету бросить — три с собой забрать.

29 марта. В этот день чинили сани и готовили телеги. Тем, кто день поленится, год сложным и убыльным будет. Домовому угощения подают, чтобы дом берег.

30 марта. В этот день в сани не садятся, чтобы беды не привлекать. Птицы над полями кружат — урожай будет добрым. Скотина на солнышке резвится — удача в дом просится. Пчелы в ульях гудят — тепло чувствуют.

31 марта. Звезды на небе в дымке — быть дождю. Первые цветы зацвели — к теплу. Цветов нарвать и домой принести — год с удачей провести. В этот день не забудь желание загадать и монету на перекрестке на откуп бросить.

Благодаря народным приметам и в современном мире можно запросто привлечь в дом счастье, а также прогнать беды. Мудрость наших предков актуальна и по сей день, и благодаря ей каждый сможет обезопасить себя и близких от любых невзгод.

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