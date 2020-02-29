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Суббота, 29.02.2020
"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль
"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль
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"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль

"Дела Майдана": В ГБР отчитались по расследованию за февраль
12:15 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:ГБР будет ежемесячно отчитываться о ходе расследования "дел Майдана".

Государственное бюро расследований начало ежемесячные отчеты о "делах Майдана". Согласно отчету, в настоящее время в ведомстве находится 51 уголовное производство.

"В производстве специального подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец февраля находится 51 уголовное производство", - говорится в сообщении.

Так, в обращении и.о. Директора ГБР Ирина Венедиктова отчиталась перед семьями Героев Небесной Сотни и общественностью, что было сделано бюро в феврале. Напомним, что временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова пообещала проводить ежемесячные встречи с представителями ОО "Семья Героев Небесной Сотни" и ОО "Непокоренный Майдан - 18.02" и отчитываться о ходе расследования "дел Майдана".

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Также напомним, что следователи уже направили в суд два "дела Майдана" - о похищении и убийстве журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов.

Напомним, Генпрокурор заявил, что знает, кто причастен к утечке в расследованиях "дел Майдана".

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Расследование, Майдан, ГБР, Революция Достоинства, Дела Майдана.
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