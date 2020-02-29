Дело пойманного на взятке чиновника Национального космического центра передали в суд

Новости Украины:Чиновник взял 3 тысячи долларов за подписание договора о передаче в аренду 10 домов отдыха.

Дело чиновника Национального космического центра, который получил взятку в 3000 долларов, направлено в суд, передает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

В сообщении отмечается, что закончено досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения коррупционного правонарушения начальником Оздоровительно-профилактически-реабилитационного центра "Мечта" филиала Национального центра управления и испытаний космических средств.

Досудебное расследование осуществлялось Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в городе Киеве. В ходе досудебного расследования установлено, что указанное должностное лицо подстрекало предпринимателя к предоставлению неправомерной выгоды и незаконно завладело денежными средствами в размере 3000 долларов за принятие решения и, в дальнейшем, подписание договора аренды на 10 домов отдыха.

"... уголовное производство в отношении фигуранта направлено в суд", - говорится в сообщении.

Напомним, землеустроителя военно-гражданской администрации в Донецкой области разоблачили в получении взятки.

Напомним, Экс-нардепу Чорновол сообщили о подозрении.