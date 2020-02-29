Скачать
Суббота, 29.02.2020
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Внеочередное заседание Рады: повестка дня
Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
Тренер бросился на болельщиков: матч Хоффенхайм - Бавария прерван из-за беспредела (Видео)
Тренер бросился на болельщиков: матч Хоффенхайм - Бавария прерван из-за беспредела (Видео)
Влюбленные Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц вместе вышли в свет (Фото)

Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)

Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УГКЦ

Новости Украины:Глава УГКЦ подарил Папе Римскому икону, написанную на доске от ящика для патронов.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) подарил Папе Римскому Франциску икону Пресвятой Богородицы, написанную на доске от ящика для патронов.

Об этом сообщается в Facebook Главы УГКЦ.

"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву", - говорится в сообщении.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал Глава УГКЦ, даря икону Папе.

Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем

Святейший Отец заверил Блаженнейшего Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвам за настоящий мир для нее. "Не временные перемирия, но искреннее стремление к взаимопониманию и диалогу могут принести ей мир", - заключил Папа Франциск.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Ватикан, УГКЦ, Икона, Франциск, Святослав.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Повышенное давление: каких продуктов нужно избегать
02 Какие продукты сжигают жир на животе?
03 Органы, которые больше всего страдают от недостатка воды в организме
04 Високосные ритуалы на деньги: привлекаем богатство 29 февраля
05 Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние турецких и сирийских войск
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ: Гончарук уходит в отставку
СМИ: Гончарук уходит в отставку
Коронавирус в Германии: заболели четверо детей
Коронавирус в Германии: заболели четверо детей
День в ООС: двое украинских защитников получили ранения
День в ООС: двое украинских защитников получили ранения
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь