Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)

Новости Украины:Глава УГКЦ подарил Папе Римскому икону, написанную на доске от ящика для патронов.

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) подарил Папе Римскому Франциску икону Пресвятой Богородицы, написанную на доске от ящика для патронов.

Об этом сообщается в Facebook Главы УГКЦ.

"Блаженнейший Святослав подарил Папе Франциску икону Пресвятой Богородицы, которая раскрывает объятия над украинской землей. Икона написана на доске из-под ящика для патронов и является символом страданий украинского народа в результате войны на Востоке, преобразившихся в молитву", - говорится в сообщении.

"Эта икона является голосом боли Украины и молитвой за справедливый мир в нашей стране", - сказал Глава УГКЦ, даря икону Папе.

Святейший Отец заверил Блаженнейшего Святослава в своем постоянном внимании к событиям в Украине и молитвам за настоящий мир для нее. "Не временные перемирия, но искреннее стремление к взаимопониманию и диалогу могут принести ей мир", - заключил Папа Франциск.