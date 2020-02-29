Епифаний поздравил Варфоломея с юбилеем

Новости Украины:День рождения вселенского патриарха приходится на 29 февраля и сегодня ему исполнилось 80 лет.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний поздравил с 80-летием вселенского патриарха Варфоломея. Об этом глава ПЦУ написал на своей странице в фейсбук.

День рождения Варфоломея приходится на 29 февраля.

"Хотя по человеческим меркам 80 лет - возраст действительно важный, однако именно в этом возрасте Господь призвал Моисея на великое служение, чтобы он вел народ Божий. Поэтому и от себя лично, и от полноты Православной Церкви Украины - архиереев, священников, монахов и мирян, желаю Вашему Святейшеству многих и благословенных лет служения", - написал Епифаний.

В поздравлении митрополит также упомянул о "ложных обвинениях" Варфоломея, которые высказывают в Украине.

"Только Богу и вашей душе известно, каким на самом деле сложным является ваше служение, каким тяжелым является крест, положенный на ваши плечи почти три десятилетия назад. Особенно это видно сейчас, когда за ваши мужественные канонические решения по разрешению длительной церковной проблемы в Украине в ваш адрес направляются ложные обвинения", - отметил глава ПЦУ.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.