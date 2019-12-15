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Вселенский патриарх посетит Украину

Вселенский патриарх посетит Украину
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:По заявлению Епифания, Вселенский патриарх посетит Украину в ближайшее время.

Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной церкви, сообщает "5 канал".

"Во время службы митрополит Епифаний сообщил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей", - отмечается в сообщении.

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Также митрополит Епифаний добавил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.

Как известно, год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

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Варфоломей, Епифаний, ПЦУ.
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