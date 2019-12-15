Новости Украины:По заявлению Епифания, Вселенский патриарх посетит Украину в ближайшее время.

Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину.

Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины Епифаний во время литургии по случаю годовщины создания поместной церкви, сообщает "5 канал".

"Во время службы митрополит Епифаний сообщил, что в ближайшее время Украину посетит Вселенский патриарх Варфоломей", - отмечается в сообщении.

Также митрополит Епифаний добавил, что еще несколько церквей присоединятся к украинской поместной церкви в 2020 году.

Как известно, год назад, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Святой Софии Киевской была создана поместная Православная церковь Украины и избран предстоятель, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.