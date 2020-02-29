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Суббота, 29.02.2020
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Вести из обсервации: Скалецкая рассказала о ситуации в "Новых Санжарах" (Видео)

Вести из обсервации: Скалецкая рассказала о ситуации в "Новых Санжарах" (Видео)
20:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Скалецкая отчиталась о ситуации в "Новых Санжарах".

В "Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В "Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет. Уже известны результаты тестов на коронавирус - инфекции ни у кого не зафиксировано. Для окончательной проверки был сделан повторный забор образцов", - написала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. На границах продолжается температурный скрининг. Проверено более 160 тыс. человек за 3 суток.

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Как сообщалось ранее, на 29 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.

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Минздрав, Полтавская область, Зоряна Скалецкая, Новые Санжары.
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