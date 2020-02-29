Вести из обсервации: Скалецкая рассказала о ситуации в "Новых Санжарах" (Видео)

Новости Украины:Скалецкая отчиталась о ситуации в "Новых Санжарах".

В "Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет. Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В "Новых Санжарах" все спокойно, температура в норме, признаков ОРВИ ни у кого нет. Уже известны результаты тестов на коронавирус - инфекции ни у кого не зафиксировано. Для окончательной проверки был сделан повторный забор образцов", - написала Скалецкая.

По ее словам, на сегодня в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая заболевания коронавирусом. На границах продолжается температурный скрининг. Проверено более 160 тыс. человек за 3 суток.

Как сообщалось ранее, на 29 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.