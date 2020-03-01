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Воскресенье, 01.03.2020
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Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день

Прощеное воскресенье 2020: что нельзя делать в этот день
08:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В 2020 году прощеное воскресенье все верующие отмечают 1 марта, в последний день празднования Масленицы.

Перед началом Великого поста есть замечательная возможность избавиться от бремени с сердца попросив прощения у своих друзей, близких и знакомых. В период Великого поста очень важным остается то, как вы начнете это время. Рекомендовано, чтобы ваша душа была чистой и духовно обогащенной. Вас не должны беспокоить никакие проблемы, вы должны правильно управлять своими эмоциями и не допускать дурных помыслов в своем сердце.

Очень важно именно в этот день вспомнить тех людей, кого вы обидели, раскаяться и искренне попросить извинения. Однако и вы прощайте тех, кто просит у вас прощения. По христианским канонам, если человек способен прощать людям их грехи, то и его грехи будут прощены на небесах.

Прощеное воскресенье - последний день, когда разрешается любая пища к употреблению перед Великим постом. Главным блюдом на Прощеное воскресенье считается яичница. Остатки пищи надо дать домашним животным.

Что можно и нельзя делать в Прощеное воскресенье

  • В Прощеное воскресенье категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос, оскорблять кого-то и самому обижаться.

  • Намерения людей должны быть только положительными, а поступки человечными.

  • Надо быть готовым к тому, что вы должны простить человека и отпустить обиду. Таким образом вы освободитесь от душевных тревог и переживаний.

  • В Прощеное воскресенье не рекомендуется выполнять тяжелую работу.

  • Желательно перед началом Великого поста принять исповедь.

  • Придите на кладбище, где похоронены ваши близкие и родные, поминая их молитвой и добрыми словами.

Прощеное воскресенье 2020: дата, традиции и приметы

Прощеное воскресенье помогает многим людям облегчить душевные страдания и забыть самые страшные обиды.

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