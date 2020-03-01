В Минцифры поделились планами по поддержке украинских стартапов

Новости Украины:Александр Борняков рассказал о запланированных четырех этапах программы Министерства цифровой трансформации.

Министерство цифровой трансформации разработало четырехэтапную программу поддержки украинских стартапов.

Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в рамках прошедшего в Киеве форума Level Up Ukraine.

По его словам, первый этап поддержки стартапов уже запущен созданием Фонда стартапов: на минувшей неделе первые гранты были выданы президентом Владимиром Зеленским и премьером Алексеем Гончаруком девяти командам.

В данный момент Минцифры работает над подготовкой ко второму этапу – запуску инкубационных программ, которые будут анонсированы в ближайшее время.

Третий этап предполагает создание Фонда фондов, через который будет привлекаться венчурное инвестирование украинских проектов из зарубежных фондов.

Четвертый этап предполагает предоставление украинским гениям налоговых льгот, которые будут побуждать их патентовать свои стартапы в Украине, а не за рубежом.

"Мы предложили такую штуку классную, называется IP-box. Это определенные налоговые скидки для тех, кто производит интеллектуальную собственность, как раз для того, чтобы они ее патентовали здесь, авторское право регистрировали здесь, получали лучшие условия и по сути роялти платились в Украину, а не куда-нибудь на Кипр, на офшоры или даже в Америку", – сказал Александр Борняков.