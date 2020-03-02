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Айварас Абромавичус: Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным

Айварас Абромавичус: Гособоронзаказ в 2021 году будет рекордным
00:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Гособоронзаказ в 2021 году составит 30 млрд грн.

Государственный оборонный заказ в 2021 году станет рекордным и составит 30 млрд грн, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Есть виды техники, которые слишком дорогие для Украины. Хотя гособоронзаказ с каждым годом растет и я хотел бы отметить, что в следующем году он будет рекордным. Если в этом году он составлял 19 млрд грн гособоронзаказ и примерно 3 млрд грн еще бюджет по госгарантиям - это всего 22 млрд. В следующем году это будет 20 плюс 10, то есть 30 млрд грн", - заявил Абромавичус в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на канале "Украина 24".

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 18 февраля "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021-2022 годы".

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Укроборонпром, Айварас Абромавичус, Гособоронзаказ.
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