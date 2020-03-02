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Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%

Абромавичус: Гособоронзаказ в 2019 году выполнен почти на 100%
04:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Айварас Абромавичус сообщил, что Гособоронзаказ в 2019 году выполнен на 98%.

Государственный оборонный заказ в 2019 году был выполнен на 98%, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

"Одна из важнейших вещей это то, что в прошлом году на 98% был выполнен Гособоронзаказ, поставлено нашим военным около 4 тыс. единиц разного вида техники - 3889 единиц, еще 1048 единиц отремонтировали, ремонт исполнили также с процентом исполнения около 97%. 40 контрактов переходных на этот год и на следующий, предприятия готовы быть загружены в полной мере", - заявил Абромавичус в воскресение в эфире программы "Реальная политика" на канале "Украина 24".

Напоминаем, государственный оборонный заказ в 2021 году станет рекордным и составит 30 млрд грн, заявил глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус.

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Укроборонпром, Айварас Абромавичус, Гособоронзаказ.
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