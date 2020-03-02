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Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане

Пристайко: Украина продолжит свое участие в операции НАТО в Афганистане
05:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Вадим Пристайко сообщил, что Украина продолжит участвовать в операции НАТО в Афганистане.

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина продолжит свое участие в операции НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане до того момента, пока в этом есть необходимость.

"Украина является надежным партнером Соединенных Штатов и НАТО и будет продолжать вносить свой вклад в восстановление мира и стабильности в Афганистане через участие в операции НАТО "Решительная поддержка" пока будет необходимость в помощи афганскому народу", – написал министр в своём Твиттере в воскресенье.

Напоминаем, Тегеран считает, что Соединенные Штаты не имеют права подписывать мирные соглашения, касающиеся Афганистана, с радикальным движением "Талибан", а мир в этой стране может быть достигнут только на основе межафганских переговоров. 

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Афганистан, НАТО, Вадим Пристайко.
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