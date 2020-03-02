Избран новый глава Национального музея истории Украины

Новости Украины:Национальный музей истории Украины возглавит археолог Федор Андрощук.

Национальный музей истории Украины возглавит археолог Федор Андрощук, которого выбрали на открытом конкурсе.

Об этом сообщили в Международном объединении музеев и профессиональных музейных работников Украины.

Всего в конкурсе приняли участие 7 претендентов. За Андрощука проголосовали 6 членов комиссии из 9.

Ученому 50 лет, он специалист по истории викингов, защитил докторскую диссертацию "Мечи викингов" в 2014 году в Институте археологии НАН Украины.

В своем мотивационном письме написал, что в случае победы в конкурсе использует в музее скандинавский музейный опыт.

Напомним: ранее Кабинет министров Украины определился с кандидатом на пост главы Госкино. Ею стала заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Марина Кудерчук.