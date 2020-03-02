Известно имя погибшего на Донбассе украинского военного

В воскресенье, 1 марта, в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46 отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Сергей Руських.
Об этом в Facebook сообщает прессслужба 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"С прискорбием сообщаем, что сегодня (1 марта - ред.) в районе проведения Операции объединенных сил погиб военнослужащий 46 отдельной десантно-штурмовой бригады сержант Руських", - говорится в сообщении.
Сергей Руських родом из Мариуполя, защищал родной Донбасс с 2018 года. Дома его ждали родители, жена и маленький ребенок.
Как сообщалось, 1 марта в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще два получили боевое поражение.