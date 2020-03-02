Скачать
Понедельник, 02.03.2020
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
В Россию только по загранпаспортам: пограничники рассказали о ситуации на границе
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Украинцам пообещали рекордно низкие платежки за февраль
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

"Будет весело, держитесь": Богдан вернулся к адвокатской деятельности

"Будет весело, держитесь": Богдан вернулся к адвокатской деятельности
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Андрей Богдан возобновил адвокатскую деятельность.

Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан сообщил о возобновлении адвокатской деятельности.

"Всем привет))) Возобновил адвокатскую деятельность, так что приглашаю к сотрудничеству бизнесменов, политиков и других клиентов. Будет весело, держитесь!!!!", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook.

Согласно информации в Едином реестре адвокатов Украины, право на занятие адвокатской деятельностью Богданом, которое было остановлено с 22 мая 2019 года на основании его заявления, восстановлено с 25 февраля 2020 года также на основании его заявления, в соответствии с законом "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Ермак в Минске назвал сроки нового обмена пленными "всех на всех"

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля уволил с должности руководителя Офиса президента Андрея Богдана и назначил на этот пост Андрея Ермака, ранее занимавшего должность помощника президента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Адвокат, Андрей Богдан, ОПУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
05 Шестая авария за полгода: в пригороде Киева автомобиль сбил пешехода, люди перекрыли дорогу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Повышение пенсий в Украине: в Кабмине рассказали, когда будет индексация
В Кабмине рассказали, когда будет индексация пенсий
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Молитвы на начало Великого поста 2 марта 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь