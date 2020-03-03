Прокуратура возбудила более 60 уголовных дел после проверок тюрем

Новости Украины:Прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГУИС.

Региональные прокуратуры завершили проверки в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО относительно законности и эффективного использования земель и государственного имущества. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

“По результатам проверок прокуроры начали более 60 уголовных производств, из них 11 относительно совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Большинство правонарушений связаны с хищением, уничтожением имущества, чем причинен ущерб государству на общую сумму свыше 70 млн грн”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) прокуроры выявили нарушения порядка регистрации вещных прав на имущество и его использование, факты растраты и хищения государственной собственности, а также нерационального использования средств.

Самые масштабные факты манипуляций с объектами недвижимого государственного имущества прокуроры задокументировали в Днипровском учреждении исполнения наказаний №4 и Криворожском УИН №3. Здесь не проведена государственная регистрация 47 объектов общей площадью 40,5 тыс. кв. м и стоимостью свыше 20 млн грн.

В Винницкой области в ряде УИН и исправительных колоний прокуроры выявили факты незаконной передачи земель площадью 257 га стоимостью свыше 30 млн грн в аренду по сути на основании фиктивных договоров.

В целом нарушения законодательства выявлены относительно 850 объектов недвижимости и каждому шестому земельному участку, используемых учреждениями ГУИС Это почти 8 тыс. га из общих подведомственных службе 44 тыс. га.

"Кроме того, прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГУИС в регионах, где отмечается о нарушении закона в отношении государственного имущества на общую сумму свыше 100 млн грн", - информирует Офис генпрокурора.