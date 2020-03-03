Скачать
Вторник, 03.03.2020
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
Зеленский придет на внеочередное заседание Рады
В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса
В Швейцарии отказываются от рукопожатий из-за коронавируса
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Джошуа и Пулев сразятся на стадионе Тоттенхэма
Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали
Семь альтернативных чудес света, о которых вы никогда не слышали

Прокуратура возбудила более 60 уголовных дел после проверок тюрем

Прокуратура возбудила более 60 уголовных дел после проверок тюрем
06:59 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГУИС.

Региональные прокуратуры завершили проверки в учреждениях исполнения наказаний и СИЗО относительно законности и эффективного использования земель и государственного имущества. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

“По результатам проверок прокуроры начали более 60 уголовных производств, из них 11 относительно совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Большинство правонарушений связаны с хищением, уничтожением имущества, чем причинен ущерб государству на общую сумму свыше 70 млн грн”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверок в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы (ГУИС) прокуроры выявили нарушения порядка регистрации вещных прав на имущество и его использование, факты растраты и хищения государственной собственности, а также нерационального использования средств.

Самые масштабные факты манипуляций с объектами недвижимого государственного имущества прокуроры задокументировали в Днипровском учреждении исполнения наказаний №4 и Криворожском УИН №3. Здесь не проведена государственная регистрация 47 объектов общей площадью 40,5 тыс. кв. м и стоимостью свыше 20 млн грн.

В Винницкой области в ряде УИН и исправительных колоний прокуроры выявили факты незаконной передачи земель площадью 257 га стоимостью свыше 30 млн грн в аренду по сути на основании фиктивных договоров.

В целом нарушения законодательства выявлены относительно 850 объектов недвижимости и каждому шестому земельному участку, используемых учреждениями ГУИС Это почти 8 тыс. га из общих подведомственных службе 44 тыс. га.

Минэкоэнерго Украины просит Энергосообщество срочно завершить медиацию с инвесторами ВИЭ

"Кроме того, прокурорами заявлено 14 судебных исков и внесено более 120 документов реагирования руководству учреждений ГУИС в регионах, где отмечается о нарушении закона в отношении государственного имущества на общую сумму свыше 100 млн грн", - информирует Офис генпрокурора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Прокуратура, Уголовное дело, Тюрмы, Проверка тюрем.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арахамия о ротациях в Кабмине: Было бы хорошо иметь вице-премьера по обороне
02 Гончарук останется премьером? Арахамия дал прогноз
03 Вопрос люстрации: Арахамия считает, что КСУ должен поставить "финальную точку"
04 Разумков вручил премии ВР за вклад молодежи в развитие парламентаризма
05 Очень помогает гипертоникам: чем полезен грибной суп
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию
ВОЗ о коронавирусе: Еще есть шанс сдержать глобальную эпидемию
Коронавирус распространяется: зараженных нашли в Саудовской Аравии и Тунисе
Коронавирус нашли в Саудовской Аравии и Тунисе
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.02 - 1.03.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.02 - 1.03.2020)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь