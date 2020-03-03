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3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

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3 марта - приметы и обряды в Ярилин день
07:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В народном календаре эта дата получила названия Ярилин день, Ярило с птицей овсянкой, Овсянка, а все потому, что в этот день наши предки почитали птичку-овсянку – вестницу скорого тепла.

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского (440-461), прославившегося своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.

В 452 году он своим красноречием удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим.

Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.

Наши предки 3 марта почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Отсюда и название дня в народном месяцеслове. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.

Овсянка – маленькая птичка с ярким золотисто-желтым оперением на груди и голове. Своим негромким и мелодичным криком она вещает о наступлении весны.

По поверью, 3 марта можно увидеть вылет бабочек-крапивниц. Если бабочки появились, то снег скоро сойдет и наступит долгожданное тепло.

В этот период шла серьезная подготовка к посевным работам. Мужики проверяли и чинили инструменты, сохи и телеги.

Приметы 3 марта

Много снега — много хлеба; много воды — много травы.

Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется.

На 3 марта туман — к дождливому лету.

Сухой день – к хорошему урожаю.

Знаменательные события в истории: 3 марта 2020 года

Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.

Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.

Звезды на небе мерцают и блестят – к холоду.

Редкие звезды – к пурге и вьюге.

Бледная луна – к сильному снегопаду, ясная – к стуже.

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