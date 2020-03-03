3 марта - приметы и обряды в Ярилин день

Православная церковь 3 марта чтит память святителя Льва, Папы Римского (440-461), прославившегося своими сочинениями, миролюбием и действиями, направленными против разных еретических течений.
В 452 году он своим красноречием удержал предводителя гуннов, Аттилу, от разорения Рима, а в 455 году убедил короля вандалов, Гензериха, не проливать кровь невинных людей и не предавать огню Рим.
Мощи святителя находятся в Ваткинском соборе в Риме.
Наши предки 3 марта почитали птичку-овсянку, которая считается вестницей прихода теплых деньков. Отсюда и название дня в народном месяцеслове. Было принято печь пирожки и печенье из овсяной муки. Выпечкой угощали домочадцев, а также раскладывали во дворе, чтобы птицы могли полакомиться.
Овсянка – маленькая птичка с ярким золотисто-желтым оперением на груди и голове. Своим негромким и мелодичным криком она вещает о наступлении весны.
По поверью, 3 марта можно увидеть вылет бабочек-крапивниц. Если бабочки появились, то снег скоро сойдет и наступит долгожданное тепло.
В этот период шла серьезная подготовка к посевным работам. Мужики проверяли и чинили инструменты, сохи и телеги.
Приметы 3 марта
Много снега — много хлеба; много воды — много травы.
Снегу надует — хлеба прибудет; вода разольется — сена наберется.
На 3 марта туман — к дождливому лету.
Сухой день – к хорошему урожаю.
Если у сосульки в середине нет пустоты, налив хлебов будет богатым и полным.
Сны, увиденные 3 марта, считаются пустыми.
Звезды на небе мерцают и блестят – к холоду.
Редкие звезды – к пурге и вьюге.
Бледная луна – к сильному снегопаду, ясная – к стуже.