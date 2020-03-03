У кого сегодня день ангела: значение имени и лучшие поздравления

Новости Украины:3 марта 2020 года день ангела отмечают люди, которые носят имя "Лев".

Мужское имя Лев имеет две трактовки. Одни толкователи считают, что оно греческого происхождения и переводится как "царь зверей" или "лев". Другие утверждают, что имя пришло из древнееврейского языка, в переводе с которого означает "сердце".

Лев растет спокойным и несколько флегматичным мальчиком. Он не хнычет по пустякам, а если у него истерика, то это значит, что его очень обидели. В школе он забияка, но защитить себя и своих друзей сможет. С удовольствием занимается плаванием, любит ловить рыбу и собирать грибы.

Настойчив в достижении цели, весьма добросовестен в делах и обещаниях и благодаря этим качествам со временем занимает неплохое положение в обществе. У него мало завистников и недоброжелателей. Да это и не удивительно: он словно излучает тепло и доброту, готовность всегда прийти на помощь. Особенно доброжелательны Львы к старикам и больным, поэтому часто выбирают профессию врача. Есть в них и такие ценные качества, как терпимость и гибкость, умение отказаться от желаемого. Но сдержанность Льва-начальника не беспредельна, и после ряда мягких, корректных и вежливых по форме замечаний он может позволить вдруг разразиться гневом. Жена его должна чувствовать тот момент, когда долготерпение мужа иссякнет... Недаром Львы более всего ценят в женах верность и доброту.

Озабочены половыми проблемами и при малейших неудачах поддаются панике. Любвеобильность, которая иногда отмечается у них в юношеские годы, чаще всего объясняется неуверенностью в своей потенции.. Львы не скандалисты, однако в жены им почему-то попадаются достаточно импульсивные особы. Выпивают от случая к случаю, алкоголиками становятся редко. Любят играть с детьми в шумные игры.

Может рассчитывать на счастливый брак, если его избранницу зовут Авророй, Агнией, Анной, Адой, Ведой, Викторией, Диной, Ольгой, Эллой. Весьма проблематичен прочный союз с Агнессой или Лидией.

Поздравления

Смелый и отважный Лев,

Он защитник знатный,

Добрый, честный человек,

Рост имеет статный,

Льву желаем от души

Море позитива,

Денег, счастья и добра,

И любви красивой!

Мы сегодня поздравляем

Льва, который отмечает

День рожденья в выходной,

Мы идем к нему толпой,

И подумали чуток —

Сочинили поздравок:

Счастья, радости, здоровья,

И тепла в семье, покоя,

Доброты и тишины,

Достижения мечты!

Для тебя, Лев, сегодня теплые слова,

Комплименты, пожеланья, поздравленья,

Пусть все отлично сложится отлично у тебя,

Пусть дарит жизнь лишь яркие мгновенья.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть часто прилетает удачи птица,

Здоровья крепкого тебе, благополучия, тепла,

Чтоб сказкой жизнь твоя была.

Желаю, Лев, в день ангела сейчас,

Удачи каждый миг и каждый час.

Пускай душа наполнится любовью,

Пускай идет удача за тобою,

Пускай шагает счастье по пятам,

Мужчина познается по делам!

Так пусть же Льву везет, как никогда,

Обходит стороной тебя беда!

Пользуешься ты успехом

Средь красавиц, королев.

Обаятельный мужчина,

Мачо ты, прекрасный Лев.

Я желаю, чтобы имя

Тебе в жизни помогло.

Силу, ловкость и харизму,

Чтоб оно тебе дало.

Будь всегда на первом месте,

Добивайся, побеждай,

Все заветные желания

Непременно воплощай.

Покоряешь одним взглядом

Ты милейших дев.

Царственный и очень важный,

Наш красавец Лев.

Оставайся королем

Честным, благородным.

Другом верным и любимым,

И в душе свободным.

Позвольте, Лева, вам сказать:

Вы заслужили уваженье

Упорством цели достигать,

И не терять души веселья.

Пусть также будет остр ум,

Пускай идут успехи в ногу,

И не тревожит ваших чувств

Печаль, тоска или тревога.

Пусть твое сердце будет храбрым, Лева,

Харизму покажи свою.

Желаю, чтобы люди уважали,

И чтобы цель достиг свою.

Заболевания все прочь чтоб ветром сдуло,

Чтоб плод твоих трудов скорей созрел.

Пускай уныния в тебе не будет,

Чтоб делать шаг серьезный не робел.