НАПК запустило горячую линию для субъектов декларирования

Новости Украины:В НАПК подчеркнули, что сервис предоставления консультаций работает круглосуточно.

В Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции открыли многоканальную горячую линию для субъектов декларирования.

Об этом информирует НАПК.

"2 марта в Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции начала работать многоканальная "горячая линия", по которой предоставляются ответы на вопросы по заполнению деклараций и работе с реестром деклараций: +38(044)200-06-94", - говорится в сообщении.

Субъекты декларирования могут получить консультацию от специалистов НАПК с понедельника по пятницу - с 8:00 до 18:00 без перерыва.

В НАПК отмечают, что сервис предоставления консультаций работает круглосуточно - в автоматическом режиме можно получить ответы на самые распространенные вопросы, которые возникли у субъектов декларирования с начала кампании подачи ежегодных деклараций.

Кроме этого, на официальном сайте НАПК для субъектов декларирования предусмотрена возможность подать свой вопрос в электронной форме или по адресу: [email protected]

В Нацагентстве также напоминают, что информация по заполнению деклараций на постоянной основе размещается в публичном Telegram-канале НАПК и на официальной странице в Facebook.