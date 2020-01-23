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Украина упала в рейтинге восприятия коррупции

Украина упала в рейтинге восприятия коррупции
21:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Украина занимает 126 место из 180 стран.

Исследования Индекса восприятия коррупции в Украине показали падение показателя на 2 пункта, в связи с чем страна опустилась на 126 место в мировом рейтинге и остановилась на уровне 2017 года, указывает в своем отчете Трансперенси Интернешнл.

"CPI (Индекс восприятия коррупции - прим. ред.) учитывает исследования за последние два года. С начала 2017 года в Украине фактически происходило свертывание реформ и борьбы с коррупцией. Власть откровенно пыталась ограничить независимость антикоррупционных органов, затягивала запуск Высшего антикоррупционного суда, создавала законодательные преграды. Что говорить о политической ангажированности тогдашнего НАПК (Национальное агентство по предупреждению и противодействию коррупции - прим. ред.) и провальную судебную реформу. Последние пару лет власть проигнорировала большинство рекомендаций, а некоторые из них были критически важными ", - отметил исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.

Теперь Украина с 30 баллами занимает 126 место из 180 стран. Рядом в рейтинге - Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

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Украина среди соседей опережает Россию, которая не изменила своих позиций (28 баллов, 137 место). Среди соседей лидирует Польша (58 баллов, 41 место) и Словакия (50 баллов, 59 место). Беларусь добавила один пункт и теперь имеет 45 баллов и 66 место. Также, в этом году наблюдается снижение индекса у других соседей Украины: Румыния - минус 3 балла, Венгрия - падение на 2, Молдова - на 1.

Лидеры по показателю CPI существенно не изменились. На первом месте - Новая Зеландия и Дания, которые набрали по 87 баллов. Примечательно, что 8 из 10 стран в первой десятке - представительницы Западной и Северной Европы. В конце списка оказались Сомали (9), Южный Судан (12) и Сирия (13).

В отчете украинского отделения Трансперенси Интернешнл указывается, что в начале 2019 года предоставила перечень из 12 рекомендаций, которые могли бы улучшить данные по Индексу восприятия коррупции. По состоянию на момент выпуска отчета, властями было выполнено 6 из них. Это снятие монополии Службы безопасности на прослушку, отмена декларирования доходов для антикоррупционеров, перезапуск НАПК, принятие нового закона «О публичных закупках», возможность приватизации более 500 госкомпании через площадку ProZorro и увеличение количества наблюдательных советов на госпредприятиях. В отчете указывают, что большая часть этих изменений припала на последний квартал 2019 года.

Из нерешенных проблем, по мнению аналитиков ТИ остаются вопросы изменения системы судейского самоуправления, лишение Национальной полиции и Службы безопасности полномочий по борьбе с экономическими преступлениями, возобновления доверия к Специализированной антикоррупционной прокуратуре, обеспечение эффективной работы реестра бенефициаров, усиление контроля за финансированием политических партий и обеспечение расследования нападений на антикоррупционных активистов.

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Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - показатель, который с 1995 года рассчитывается международной организацией Трансперенси Интернешнл. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывают на основе 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников.

Ключевым показателем индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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Украина, Коррупция, НАПК, Рейтинг коррупции, Трансперенси Интернешнл.
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