С 1 апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн

Новости Украины:С апреля 2020 года украинцы смогут оформить больничный онлайн.

Возможность оформить больничный онлайн ускорит процедуру получения страховых выплат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Врач сможет утвердить документ электронной подписью. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

"С апреля украинцы смогут оформить больничный онлайн - больше не нужно выписывать их на бумажных бланках и лишний раз идти в поликлинику. Правительство вводит систему электронных больничных", - заявил Гончарук.

Отмечается, что утвердить документ врач сможет электронной подписью. А система будет автоматически отсылать информацию о больничном работодателю и в Фонд социального страхования.

По словам Гончарука, ввод электронного больничного ускорит процедуру получения страховых выплат и уменьшит мошенничество.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины выделил 1,4 млрд гривен на выплату больничных в 2019 году.

Напомним, по подсчетам Министерства социальной политики, экономия бюджетных средств от введения "онлайн-больничных" составит от 1 до 4 миллиардов гривен ежегодно.