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Аномально теплая зима: Госводагентство может ограничить использование воды

Аномально теплая зима: Госводагентство может ограничить использование воды
16:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госводагентстве заявили, что теплая зима и осень могут привести к тому, что использование воды будет ограничено.

Государственное агентство водных ресурсов Украины может впервые ограничить права водопользователей в использовании воды из-за аномально теплых осени и зимы.

"Впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды. Для этого у Госводагентства есть все законодательные основания", - говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

В ведомстве отмечают, что статья 45 Водного кодекса Украины говорит, что в случае наступления маловодья права водопользователей могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

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"Вместе с тем акцентируем внимание, что в случае принятия таких мер приоритетность будет предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев. По информации Укргидрометцентра, сегодня на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность. Соответственно, в этом году на украинских реках весеннего половодья не будет", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что маловодье может привести к пересыханию малых водотоков.

"Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища в контексте таких неблагоприятных условий и выраженного маловодья согласовала соответствующие режимы работы водохранилищ в марте 2020 года", - сообщили в Госводагентстве.

Как сообщалось ранее, в феврале Государственное агентство водных ресурсов Украины заявило, что уже начало наполнение некоторых водохранилищ для подготовки к весеннему сезону в условиях маловодья нынешнего года.

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Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель назвал возможную засуху из-за недостатка воды в реках серьезным вызовом для Украины, поскольку такой теплой и бесснежной зимы давно не было.

Он также отметил, что из-за нехватки воды в реках производство электроэнергии гидроэлектростанциями в текущем году может уменьшиться до 6 млрд кВт-ч с 8 млрд кВт-ч.

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ГЭС, Госводагентство, Алексей Оржель.
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