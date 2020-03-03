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На Черниговщине нашли тело одного из рыбаков, пропавших в на Киевском водохранилище

На Черниговщине нашли тело одного из рыбаков, пропавших в на Киевском водохранилище
14:38 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Черниговской области отыскали тело одного из двоих рыбаков, которые пропали еще на прошлой неделе.

В Черниговской области найдено тело одного из рыбаков, которые 28 февраля вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища и пропали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"С 9:00 3 марта вертолетом H-225 Super Puma ГСЧС Украины возобновлены поиски двух мужчин, которые 28 февраля вышли на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и пропали", - говорится в сообщении.

По сведениям ГСЧС, сегодня в 12:00 возле с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде обнаружено тело одного из рыбаков.

На Киевском море пятый день ищут двух рыбаков

В настоящее время продолжаются поиски еще одного мужчины.

Отмечается, что всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники, из них от ГСЧС - 14 человек и 5 единиц техники, в частности, вертолет H-225 Super Puma.

Как сообщалось ранее, 28 февраля около 10:00 возле с. Страхолесье Иванковского района Киевской области двое мужчин вышли на лодке в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку.

Последний раз мужчины выходили на связь в ночь на 29 февраля.

1-2 марта проводились поисковые работы пропавших рыбаков с привлечением плавсредств и авиации ГСЧС, которые результата не дали.

Напомним, в понедельник, 2 марта, на одном из горнолыжных курортов в районе Драгобрата в Закарпатской области погиб турист.

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Черниговская область, Киевское водохранилище, Пропавшие рыбаки, Киевское море.
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