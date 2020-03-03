Порошенко о посещении его сыном концерта рэпера Face: Я бы на этот концерт не пошел

Новости Украины:Порошенко прокомментировал появление своего сына на концерте российского рэпера в Лондоне.

Экс-президент Петр Порошенко, комментируя видео с концерта российского рэпера Face в Лондоне, которому подпевал его сын Михаил, заявил, что не влияет на решение сына.

Об этом сказал Порошенко в комментарии Радио Свобода

"Ну как вам не стыдно? Моему сыну 19. Вы все делаете полностью, звоните каждый день маме, папе, что вам делать, с каким парнем встречаться, на какие концерты ходить? Я подчеркиваю, что я бы на этот концерт не пошел, но если сын считает, что какой-то рокер - я его не знаю - выступает против оккупации Крыма, говорит, что Крым это Украина, выступает против власти Путина и поддерживает российскую оппозицию... а может, он и о Путине будет песню петь. Вы считаете, он маленький мальчик, чтобы у меня разрешения спрашивать?", - сказал Порошенко.

Он также задал встречный вопрос: "Вы считаете, что правильно спрашивать сейчас позицию, что мой сын делал?".

Ранее в сети появилось видео, на котором младший сын экс-президента Михаил Порошенко отрывается на концерте российского рэпера Face.