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Среда, 04.03.2020
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4 марта - приметы и обряды в Архипов день
4 марта - приметы и обряды в Архипов день

4 марта - приметы и обряды в Архипов день

4 марта - приметы и обряды в Архипов день
07:37 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь 4 марта чтит память апостолов от 70-ти: Архипа и Филимона, а ещё равноапостольной мученицы Апфии.

Традиции на 4 марта

Этот день получил свое название по имени апостолов Архиппа и Филимона. В этот день на Руси кормили нищих, привечали сирых и убогих, поскольку считалось, что чем больше сделать добрых дел, тем лучше.

В крестьянских домах в этот день обязательно пекли каравай (в древности его называли черепенником), который посвящали солнцу и обязательно угощали им соседей, родственников и друзей, оставляя по кусочку нищим. Только что вынутый из печи каравай клали на чистое белое полотенце и три раза высоко поднимали над головой, чтобы он оказался ближе к Богу. Хлеб обязательно надо было съесть, а оставшиеся крошки собрать и бросить за спину - тогда хлеба нового урожая хватит до весны.

Нельзя было в ночь на 5 марта смотреть на звезды - худая примета заляжет на душу того, кто увидит падающую звезду. В народе маньяками называли не кровавых серийных убийц, а падающие звезды, именно про них говорили "маньяк полетел". Падение звезд считалось зловещим знамением, и чтобы ликвидировать опасность, надо было сразу сказать: "Аминь! Рассыпься!"

Считалось, что тот, кто заболел в этот день, проболеет долго и, возможно, даже умрет. Проверить это можно было таким способом: под мышки больного клали по ломтю хлеба - если он к утру засохнет, то больной непременно погибнет.

Приметы и поверья

Снежные заносы в этот день указывают на то, что трава будет поздняя.

Солнечный день – к плодородному году.

Если снег задулинами, то ярица хорошо уродит.

Знаменательные события в истории: 4 марта 2020 года

Если на Филимона дать хлеба нищиму, страннику или голодному, то хлебушек сторицей к вам возвратится.

Сновидение, увиденное в ночь на 4 марта, скорее всего, сбудется. Сны, приснившиеся днем, о чем-то предупреждают сновидца.

Худая примета 4 марта смотреть на падающие звезды.

Человек, заболевший в этот день, будет ещё долго болеть.

Чем больше хороших дел совершите на Филю вешнего, тем больше счастья вам это принесет.

День удачен для ворожбы. Узнать, что вас ждет сегодня, вы можете, проведя простое, на правдивое гадание. Для этого вам понадобится колода из 36 карт.

Люди, родившиеся 4 марта, стремятся помочь каждому нуждающемуся. Им подходит александрит.

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