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Родительские субботы в марте 2020 года

Родительские субботы в марте 2020 года
10:20 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Отводятся определенные дни, чтобы верующие во время специальных служб молились за тех, кто ушел в мир иной.

Родительские субботы в православии — это время поминовения душ усопших. В марте 2020 года такие дни приходятся на время Великого поста.

Верующие знают, что многие праздничные дни меняют свои даты год от года, и поэтому многие пользуются церковными календарями. В них указаны не только дни памяти, но и все значимые события православного мира. Эксперты рекомендуют познакомиться с датами проведения родительских суббот, чтобы заранее запланировать походы в церковь и на кладбища, а также согласовать с близкими время поминальных обедов.

Родительские субботы марта

Март — время Великого поста, во время которого верующие ограничивают себя в излишествах и соблюдают предписания церкви. Во время поста нельзя забывать и об усопших. Их поминовению отведены сразу три даты.

14 марта будет первая родительская суббота. Ее отмечают особой молитвой, которую священнослужитель читает после основной проповеди. После окончания заупокойной службы верующие посещают кладбища, а затем отправляются домой, чтобы помянуть усопших в кругу семьи.

Вторая родительская суббота приходится на 21 марта, третью неделю поста. Верующие относят в церковь записочки с именами тех, кого хотят помянуть, а затем вновь могут посетить кладбище, обновить украшения и очистить могилы от мусора и грязи. В это время многие начинают высаживать многолетние растения, чтобы порадовать души тех, кто покинул мир живых.

Третья родительская суббота в 2020 году выпадает на 28 марта, когда идет четвертая неделя поста. После заупокойной службы на кладбищах зажигают свечи и молятся за родственников и близких. Угощения и подношения по правилам церкви на погостах не оставляют — их приносят в церковь или раздают прохожим.

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Каждая родительская суббота — это не только время поминовения родственников, но и урок живущим. Священнослужители напоминают о том, что жизнь скоротечна, и в ней не должно быть места для дурных поступков. Во время молитв верующие также просят прощения за свои грехи, понимая, что ценность представляет не только жизнь, но и душа, которая должна очищаться и развиваться, а не становиться вместилищем для грехов.

Родительские субботы — не время для грусти. Безусловно, печаль от потери не уходит, однако плакать и омрачать души негативными эмоциями не стоит. Искренние молитвы помогают душам вознестись на Небеса, а светлая грусть не дает забывать о том, какими прекрасными людьми были те, кто покинул этот мир. Такая связь нерушима, и вера в Царствие Небесное утоляет печали.

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Традиции, Приметы, Март, Родительские субботы, Март 2020, Родительские субботы в марте.
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