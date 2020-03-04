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Госказначейство почти готово к введению накопительной пенсионной системы

Госказначейство почти готово к введению накопительной пенсионной системы
09:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Госказначействе говорят, что технический вопрос по введению накопительной пенсионной системы почти закрыт.

Государственная казначейская служба Украины технически почти готова к введению в стране накопительной пенсионной системы, которая предполагает, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет, а после достижения пенсионного возраста получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

Об этом сообщила журналистам глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз по итогам презентации отчета о работе службы в 2019 году.

"Относительно накопительной системы очень интересная идея и технически мы по некоторым моментам готовы. Мы совместно с народными депутатами обсуждали этот вопрос и мы готовы по некоторым моментам", - сообщила Слюз.

За прошедший месяц в Госказначействе вырос остаток средств на 17 млрд

Она также напомнила, что в прошлом году Госказначейство предоставило Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов, связанных с выплатой пенсий, 118,7 млрд грн займов, из которых фонд погасил 117,6 млрд грн.

По словам Слюз, среднемесячные расходы Пенсионного фонда составляют около 36 млрд грн, тогда как 10 лет назад они составляли примерно 9 млрд грн.

Как сообщалось ранее, по словам главы Госказначейства Татьяны Слюз, одной из наибольших проблем для службы остается задолженность Пенсионного фонда Украины по займам на покрытие временных кассовых разрывов, которая образовалась в период с 2007 по 2014 годы, а также в 2019 году, и по состоянию на 1 января 2020 года составила 49,2 млрд грн.

Действующая на сегодняшний день в Украине солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд из этих средств выплачивает пенсии пенсионерам.

Госказначейство технически почти готово к введению в Украине накопительной пенсионной системы

Накопительная система состоит в том, что каждый работающий гражданин может осуществлять платежи на свой персональный пенсионный счет. После достижения пенсионного возраста он сможет получать дополнительные выплаты за счет сделанных взносов.

В конце марта Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку проекта Закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который вводит в Украине пенсионную систему второго уровня. Соответствующий закон так и не был принят Верховной Радой предыдущего созыва. 

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Госказначейство, Пенсионная реформа, Пенсия, Накопительная пенсионная система.
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