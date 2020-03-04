Скачать
Среда, 04.03.2020
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Рада проводит внеочередное заседание: на повестке дня ротация Кабмина
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Коронавирус в мире: число зараженных превысило 90 тысяч
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Динамо - Колос: обзор матча Favbet Лиги (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 марта

Лекарства в Украине будут маркироваться специальным кодом для защиты от подделок

Лекарства в Украине будут маркироваться специальным кодом для защиты от подделок
10:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дмитрий Дубилет заявил, что на лекарства будут наносить специальные коды, которые позволят защитить их от подделки.

Пилотный проект по маркировке лекарств специальным кодом для борьбы с подделками будет запущен в течение 1-2 месяцев. Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Одним из топ-проектов для меня является борьба с поддельными лекарствами... Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел..." - написал Дубилет.

Министр описал принцип работы проекта. На упаковку с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код будет активироваться при производстве и деактивироваться при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоимостью меньше 100 долл.) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

Дубилет планирует отдать на приватизацию целый квартал в центре Киева

По словам Дубилета, с внедрением такого кода аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом), а пользователи смогут проверять подлинность лекарства, время его производства и продажи с помощью смартфона. Кроме того, система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

Дубилет также пояснил, почему решили не повторять ту же систему, что для алкоголя - со штрих-кодом.

"Во-первых, как я писал ранее, есть уже готовый софт, который уже разработан в соответствии с европейскими регламентами. Нам надо его проверить и перенести на государственные серверы. Во-вторых, в отличие от других торговых точек, аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии", - отметил министр.

Дубилет подчеркнул, что уже есть договоренность с Министерством здравоохранения, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ключевыми участниками рынка о запуске пилота для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев. После этого до конца года проект будет запущен по всей стране. Кроме того, это будет касаться и больниц, где подделки встречаются также довольно часто.

Госзакупки в министерствах: Кабмин запускает новую реформу

"Как следствие, украинцы будут намного лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка", - написал министр.

Как сообщалось ранее, электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции будет внедрена с 1 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лекарства, Кабмин, Дмитрий Дубилет, Подделка лекарств.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о Гончаруке: Он уже больше не премьер-министр
02 Лучшее средство от старения: полезные свойства черной смородины
03 Названы лучшие виды чая против гипертонии
04 Правки по рынку земли: Разумков закрыл заседание Рады
05 Итоги дня 3 марта: коронавирус уже в Украине, ротации в Кабмине и освобождение Мельничука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Комитет рекомендует Раде принять отставку Гончарука
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в &quot;супервторник&quot;
Выборы в США: кто лидирует на праймериз в "супервторник"
Реформа дошкольного образования: Кабмин принял новое постановление
МОН начинает реформу дошкольного образования – что изменится
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь