Лекарства в Украине будут маркироваться специальным кодом для защиты от подделок

Новости Украины:Дмитрий Дубилет заявил, что на лекарства будут наносить специальные коды, которые позволят защитить их от подделки.

Пилотный проект по маркировке лекарств специальным кодом для борьбы с подделками будет запущен в течение 1-2 месяцев. Об этом написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на своей странице в Facebook.

"Одним из топ-проектов для меня является борьба с поддельными лекарствами... Вообще, эта тема шокирует. Точный объем черного рынка оценить сложно, но один эксперт приводил мне в пример популярный препарат против рака. По его словам, около 30% этих лекарств продается поддельными. В лучшем случае, пациентам, больным раком, продают просто мел..." - написал Дубилет.

Министр описал принцип работы проекта. На упаковку с лекарством будет наноситься специальный 2D-код. Этот код будет активироваться при производстве и деактивироваться при продаже. Для сканирования этого кода аптекам придется купить недорогое сканирующее устройство (стоимостью меньше 100 долл.) или воспользоваться бесплатным приложением для смартфона.

По словам Дубилета, с внедрением такого кода аптеки не смогут отпускать поддельные лекарства (т.е. лекарства с поддельным или повторно использованным кодом), а пользователи смогут проверять подлинность лекарства, время его производства и продажи с помощью смартфона. Кроме того, система не будет пропускать продажу просроченных лекарств.

Дубилет также пояснил, почему решили не повторять ту же систему, что для алкоголя - со штрих-кодом.

"Во-первых, как я писал ранее, есть уже готовый софт, который уже разработан в соответствии с европейскими регламентами. Нам надо его проверить и перенести на государственные серверы. Во-вторых, в отличие от других торговых точек, аптек не так много, и договориться с ними о покупке дополнительного устройства будет несложно в рамках лицензии", - отметил министр.

Дубилет подчеркнул, что уже есть договоренность с Министерством здравоохранения, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также ключевыми участниками рынка о запуске пилота для части брендов и в нескольких аптечных сетях в течение 1-2 месяцев. После этого до конца года проект будет запущен по всей стране. Кроме того, это будет касаться и больниц, где подделки встречаются также довольно часто.

"Как следствие, украинцы будут намного лучше защищены от поддельных лекарств. А бюджет, кстати, получит дополнительные несколько миллиардов путем детенизации рынка", - написал министр.

Как сообщалось ранее, электронная акцизная марка для защиты потребителей от контрафактной алкогольной продукции будет внедрена с 1 мая.