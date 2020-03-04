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11 добровольцев получили статус участника боевых действий

11 добровольцев получили статус участника боевых действий
15:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Украине статус участника боевых действий получили первые 11 добровольцев.

Первые 11 добровольцев, которые принимали участие в войне на Донбассе, получили статус участника боевых действий.

Об этом в Facebook сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий, внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда.

По её словам, в работе комиссии еще более сотни пакетов документов.

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Также Коляда обнародовала список добровольцев, которые первыми получили статус УБД: Долинский Павел Анатольевич (Добровольческий украинский корпус), Полонников Виталий Васильевич (ДУК), Приймак Екатерина Андреевна (ДУК), Рыбальченко Олег Игоревич (Организация украинских националистов), Фундурат Никита Андреевич (ДУК), Андрушечко Владимир Ростиславович (ДУК/Украинская добровольческая армия), Личико Тарас Владимирович (ОУН/УДА), Мусяк Владимир Игоревич (УДА), Снисар Александр Викторович (ДУК), Збанатский Дмитрий Сергеевич (ОУН) и Гергерт Андрей Любомирович (УДА).

Она также отметила, что до завершения будет доведена также работа по определению статуса УБД для добровольцев, которые погибли.

Как сообщалось ранее, 12 февраля Кабмин определил механизм предоставления статуса участника боевых действий членам добровольческих формирований.

Напомним, в Минобороны Украины говорят, что украинские миротворцы принимают участие в международных операциях в шести странах мира.

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Донбасс, Добровольцы, Участник боевых действий, Минветиранов.
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