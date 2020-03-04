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Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци

Нацполиция начала сопровождать поезда Укрзализныци
15:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: УЗ

Новости Украины:В рамках пилотного проекта сотрудники Нацполиции сопровождают поезда Укрзализныци дальнего следования.

Акционерная компания "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовала сопровождение работниками полиции двух пассажирских поездов дальнего следования.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В рамках пилотного проекта "Укрзализныця" совместно с Национальной полицией Украины организовали сопровождение работниками полиции пассажирских поездов №122/121 Николаев-Киев-Ривне и №24/23 Одесса-Москва.

Эти поезда были выбраны для пилотного проекта из-за наибольшего количества зафиксированных правонарушений", - говорится в пресс-релизе компании.

В пресс-службе отметили, что в период 21-27 февраля 2020 года, по данным полиции, было составлено 27 административных постановлений по ст. 175 ч. 1 (запрет курения), 3 административных постановления по ст. 178 ч. 1 (запрет употребления алкогольных напитков), 25 человек получили устные предупреждения.

Также сообщается, что 27 февраля 2020 года во время следования поезда №24/23 Одесса-Москва работники полиции успешно предупредили ограбление пассажира и задержали подозреваемого.

"В рамках реализации стратегической программы "Навстречу клиенту", имеющей целью улучшение качества услуг на железнодорожном транспорте, "Укрзализныця" имплементирует план мер по повышению безопасности пассажиров в поездах и на вокзалах. Развитие сотрудничества с Национальной полицией является важной частью программы", - цитирует пресс-служба члена правления компании Марчина Целеевского.

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По информации пресс-службы, сейчас "Укрзализныця" и Национальная полиция работают над совместным планом действий по увеличению количества поездов, которые будут курсировать при сопровождении правоохранителей.

Справка. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Укрзализныця, МВД, Поезда, Нацполиция.
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