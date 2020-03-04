Рябошапка об отмене амнистии по "делам Майдана": Я считаю это абсурдной идеей

Новости Украины:Рябошапка считает идею отмены закона об амнистии участников Революции достоинства абсурдной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка считает идею отменить закон об амнистии участников Революции достоинства абсурдной идеей, однако отмечает необходимость внесения изменений в него с целью активизации расследований совершенных тогда преступлений.

"Об амнистии по "делам Майдана": я считаю это абсурдной идеей, и с юридической точки зрения, потому что это никоим образом не улучшит ситуацию", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о том, как он относится к намерениям руководства Госбюро расследований инициировать отмену закона об амнистии "майдановцев" и таким образом возможности привлечения их к ответственности.

Вместе с тем, по мнению генпрокурора, данный закон необходимо изменить.

"В нем есть одна норма, которая мешает расследовать дела вне зависимости от того, кто мог быть лицом, совершившим преступление. Эта норма в частности касается невозможности собирать доказательства, сохранять информацию. И эту норму необходимо поправить", - пояснил Рябошапка.

Напомним, Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки