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Среда, 04.03.2020
Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки
Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки
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Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки

Еще одно внеочередное заседание Рады: нардепы в четверг "решат судьбу" Рябошапки
22:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Рада соберется в четверг вечером на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отставке генпрокурора Рябошапки.

Верховная Рада в четверг вечером проведет еще одно внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков в сессионном зале в среду вечером.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил, что зарегистрировал заявление о проведении внеочередного заседания Верховной Рады 5 марта.

"Я только что зарегистрировал 150 подписей, только что зарегистрировал заявление о внеочередном заседании Верховной Рады завтра в 18:30", - заявил Бужанский журналистам во время брифинга главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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Повесткой дня станет голосование за постановление о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке, под которым уже подписалось 227 народных депутатов.

Арахамия в свою очередь заверил, что так много голосов, как за отставку генпрокурора, "Слуга народа" уже давно не давала.

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"Голосов очень много (за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке - ред.), я давно такого не видел во фракции "Слуга народа", - сказал глава фракции.

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Все по теме:

Верховная Рада, Руслан Рябошапка, Давид Арахамия, Максим Бужанский.
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