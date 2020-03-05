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Четверг, 05.03.2020
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Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел

Венедиктова обвинила ОГП в "фактическом блокировании" расследования более 1000 дел
01:17 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Венедиктова объяснила, почему блокируется расследование более тысячи дел ГБР.

Расследование более тысячи производств Государственного бюро расследований заблокировано из-за организации работы Офиса генерального прокурора.

Об этом рассказала вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова, отчитываясь о деятельности перед Верховной Радой на внеочередном заседании.

"Организация работы Офиса генерального прокурора построена таким образом, что более чем в тысячи производств ГБР не назначены процессуальные руководители - и, соответственно, их фактическое расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт. В понедельник я получила по этому поводу письмо, именно поэтому вчера я направила письмо в ответ на 26 листах с номерами уголовных производств... 1272 уголовных производства, в которых не назначен процессуальный руководитель. И это без закрытых, без объединенных и без остановленных", - отметила Венедиктова.

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Она также напомнила, что согласно закону, письменное уведомление о подозрении народным депутатам осуществляется исключительно генеральным прокурором.

"Нет такого процессуального действия в этом случае - согласовывать или не согласовывать подозрение, только он уполномочен его составлять. Следователь ГБР не наделен этими полномочиями и не может это делать в отношении народных депутатов", - пояснила Венедиктова.

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ГБР, ОГП, Ирина Венедиктова, Ркслан Рябошапка.
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