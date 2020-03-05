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Средний размер пенсии в Украине за год вырос на 437 гривень

Средний размер пенсии в Украине за год вырос на 437 гривень
09:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В прошлом году средний размер пенсий вырос на 437 гривень до 3083 грн.

Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 гривен и по состоянию на 1 января 2020 года составил 3083 гривни.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со ссылкой на главу правления Евгения Капинуса, который подвел итоги работы фонда в 2019 году.

В сообщении отмечается, что ПФУ обеспечил ежемесячное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров.

Также было назначено 378,8 тыс. новых пенсий и проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий.

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"В течение года органы Пенсионного фонда Украины работали над выполнением задач по улучшению условий обслуживания граждан, качества предоставления услуг, повышению прозрачности деятельности, укреплению финансовой стабильности, оптимизации административных расходов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

Напомним, в Госказначействе говорят, что технический вопрос по введению накопительной пенсионной системы почти закрыт.

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ПФУ, Пенсия, Пенсионный Фонд Украины.
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