Средний размер пенсии в Украине за год вырос на 437 гривень

Новости Украины:В прошлом году средний размер пенсий вырос на 437 гривень до 3083 грн.

Средний размер пенсии в Украине в 2019 году вырос на 437 гривен и по состоянию на 1 января 2020 года составил 3083 гривни.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ) со ссылкой на главу правления Евгения Капинуса, который подвел итоги работы фонда в 2019 году.

В сообщении отмечается, что ПФУ обеспечил ежемесячное финансирование и выплату пенсий 11,3 млн пенсионеров.

Также было назначено 378,8 тыс. новых пенсий и проведено 5 автоматических перерасчетов пенсий.

"В течение года органы Пенсионного фонда Украины работали над выполнением задач по улучшению условий обслуживания граждан, качества предоставления услуг, повышению прозрачности деятельности, укреплению финансовой стабильности, оптимизации административных расходов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год составляет 448,61 млрд гривен, из них 146,83 млрд гривен – дефицит фонда, который будет покрываться за счет средств государственного бюджета.

Напомним, в Госказначействе говорят, что технический вопрос по введению накопительной пенсионной системы почти закрыт.