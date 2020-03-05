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От чего нужно избавиться весной 2020 года

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От чего нужно избавиться весной 2020 года
10:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Список из 10 опасных вещей, от которых нужно немедленно избавиться, чтобы изменить свою жизнь.

Весна — самое удачное время года для того, чтобы снять негативные программы, обновить энергетику и вдохновиться на новые свершения.

Секрет успешного человека — сильная энергетика. Принято разделять все чувства, события и эмоции на две категории: положительные, которые придают сил, и негативные, которые их лишают. Палитра негативных вещей огромна, однако можно выделить несколько основных стоп-факторов, избавившись от которых, вы значительно улучшите качество своей жизни уже этой весной, а в дальнейшем научитесь не просто подавлять, а преобразовывать силу опасности в рычаг управления своей судьбой.

1. Обобщение. Потерпев неудачу один раз, человек имеет привычку распространять негативный опыт на все дальнейшие попытки, не учитывая то, что вероятность успеха с каждым разом только возрастает. Ваши попытки могут быть не самыми выдающимися, но они помогут отвлечься от тревожных мыслей и ослабить хватку страха, которая парализует все мысли и действия.

2. Негативный ментальный фильтр. Избавьтесь от привычки подмечать только негативные вещи и события. Перенаправляйте вектор с помощью воображения. Если к событию, которое кажется вам неудачным, относиться, как к удачному, то таким оно в итоге и окажется. В любом негативе есть позитивное ядро.

ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

3. Ложные надежды. Плен иллюзий лучше, чем безнадежность, но только на первый взгляд. Он создает искусственный подъем сил, и в результате истощает, приводит к депрессии, страху и параличу мотивации. Помните, что выход можно найти, только опираясь на реальность и собственные чувства.

4. Настрой "все или ничего". Нельзя исключать стадию промежуточного результата — это может оставить вас ни с чем. Выработайте полезную привычку руководствоваться здравым смыслом, а не желанием легкого и быстрого результата.

5. Болезненные привязанности (к работе, семье, партеру, детям). У всех есть что-то дорогое сердцу. Но привязанность, затмевающая собственные потребности человека, может сделать его слабым и уязвимым перед плохими влияниями и лишить его самоуважения. Очень важно верить в собственные силы, объективно смотреть на ситуацию и принимать адекватные решения.

6. Слепая вера в судьбу. Многие верят в судьбу, как во что-то незыблемое, тем самым частично снимая с себя ответственность за принимаемые решения. Саморазвитие и избавление от негативных установок повышает уровень жизни. Судьбу можно взять под контроль, если расти духовно и морально.

7. Стереотипное мышление. Иногда людям кажется, будто существует жесткий перечень того, что делать нельзя, и того, что делать нужно. При нарушении общественных правил такой человек может наказывать себя и осуждать. Такое поведение становится вредной привычкой и со временем подрывает самоуверенность. Отказаться от стереотипного мышления поможет осознанность.

8. Чрезмерное чувство ответственности. Очень часто мы перекладываем на себя вину за события, которые не были и не могли быть под нашим контролем. Подобное отношение создает сильное чувство вины, что позволяет другим людям манипулировать вами. Следует избавляться от привычки казнить себя по мельчайшим поводам.

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9. Привычка надумывать. Зачастую наши предположения ни на чем не основаны. Хуже всего, если эти ожидания имеют негативный окрас. Это лишь усиливает страх поражения и фокусирует внимание на негативе. Нужно чаще проверять свои предположения в реальности и не позволять себе додумывать за других их мотивации: лучше просто спросить.

10. Преуменьшение собственной значимости. Часто люди отмахиваются от своих успехов, сводят весь свой позитивный опыт на нет, что приводит к чувству собственной неполноценности. Виной тому — зависть, которая отравляет радость от собственных побед, концентрируя внимание на чужих успехах. В самой природе зависти есть ключ для ее избавления. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя сегодняшнего с собой вчерашним.

Опасность весенней депрессии говорит о том, что пришло время срочно менять привычную жизнь. Не забывайте о том, что в ней нет состояния стабильности: есть либо рост, либо застой. И если вы стоите на месте, это означает, что вы не развиваетесь. Вы можете не отдавать себе в этом отчет: болото обыденности и негатива может засасывать годами. Но если вы пришли в себя, значит, пришло время выбраться из трясины повседневности и переписать свою жизнь.

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