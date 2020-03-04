ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

Весна 2020 года обещает быть очень яркой и продуктивной. Звезды и планеты большую часть времени будут находиться в благоприятном положении.
Самое главное в этой весне — ее начало. Ранее мы рассказывали, как встретить весну 2020 года по Знаку Зодиака правильно. Постарайтесь войти в это время года с хорошим настроением и с минимальным количеством негатива в своем сердце.
Овен
Планеты собрались в секторе любви. Чтобы остаться на плаву, в предстоящие три месяца Овнам необходимо будет:
избавиться от ревности, чтобы не отталкивать своим поведением близких;
обновить гардероб, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола;
стать более открытыми и добродушными;
научиться сдерживать негативные мысли и агрессию;
победить тягу к высокомерию и гордости.
Телец
У Тельцов эта весна будет далеко не самой простой, хоть и продуктивной, поэтому им стоит:
запланировать на неё отпуск;
избавиться от переживаний, обид;
начать прислушиваться к интуиции;
поддерживать близких;
завершить вовремя все важные дела.
Близнецы
Весна 2020 года пройдет под эгидой позитивной энергетики для Близнецов. Астрологи и эксперты советуют людям этого Знака:
стать более открытыми;
начать обучение чему-то новому;
сделать самим себе приятный подарок;
избавиться от жадности;
стать самостоятельными во всем.
Рак
Для Раков звезды и планеты этой весной будет постоянно менять свою энергетику, так что желательно:
поставить перед собой правильные цели;
расставить правильно приоритеты;
заняться каким-то новым творчеством;
начать проще относиться к неурядицам;
побороть в себе стремление к стереотипному мышлению.
Лев
У Львов будет большая поддержка звезд. Весна 2020 года связана для них с изменениями во всех сферах жизни, так что необходимо:
быть более ответственными;
побороть лень и прокрастинацию;
закрыть все финансовые и прочие долги;
совершить важные покупки;
сменить обстановку: сделать ремонт, перестановку мебели.
Дева
Звезды и планеты всю весну проведут в очень спокойном состоянии. Астрологи рекомендуют Девам:
запланировать отпуск на эту весну;
навести и поддерживать порядок дома и на рабочем месте;
начать какое-то новое дело;
научиться делиться вдохновением с окружающими;
признаться в любви.
Весы
У Весов начинается период, когда очень многое зависит не от того, что они будут делать, а от того, как и с кем. Именно поэтому Весам нужно:
найти людей, которым можно доверять;
обрести веру в себя;
начать делиться позитивом с окружающими;
заручиться поддержкой близких и друзей;
научиться воспринимать критику правильно.
Скорпион
Жизнь Скорпионов звезды и планеты не будут менять кардинальным образом. Вместе этого они постараются обострить их главные черты характера. Ввиду этого Скорпионам стоит:
простить обидчиков, особенно если это близкие им люди;
избавиться от ревности;
стать более открытыми;
перестать бороться с врагами;
постараться обрести свежий взгляд на жизнь.
Стрелец
У Стрельцов будет очень много новых возможностей в марте и апреле. По этой причине астрологи советуют им:
перестать ждать у мора погоды;
избавиться от старых вещей и прочего хлама;
начать пользоваться заговорами от врагов;
попытаться побороть в себе трусость;
стать мечтательными и оптимистичными.
Козерог
Козерогам весной 2020 года улыбнется удача в том случае, если они:
научатся не впадать в крайности;
станут более отзывчивыми;
позволят себе быть напористыми и смелыми;
попробуют победить вредные привычки;
обретут новый пример для подражания.
Водолей
Эта весна станет для Водолеев самым благоприятным временем 2020 года. В связи с этим им необходимо сделать следующие вещи:
с головой окунуться в дела;
положиться на свою интуицию;
стать более самокритичными;
более тщательно начать продумывать свои планы;
закончить изжившие себя дружеские, любовные или деловые отношения и начать новые.
Рыбы
У Рыб в марте, апреле и мае ожидается непростое, но очень важное и даже судьбоносное время. Астрологи рекомендуют им:
успеть завершить серьезные дела до конца мая;
поставить перед собой новые цели;
научиться говорить людям "нет", если нет возможности или желания помочь;
начать следить за денежными приметами;
выйти из зоны комфорта.
Настоящая борьба происходит в нашей жизни каждый божий день. Старайтесь следить за лунным календарем, чтобы каждый день быть на шаг впереди своих оппонентов.