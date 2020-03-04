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ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020
ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020

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ТОП 5 вещей, которые нужно сделать за весну-2020
14:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи рассказали о вещах, которые необходимо сделать за весну каждому Знаку Зодиака.

Весна 2020 года обещает быть очень яркой и продуктивной. Звезды и планеты большую часть времени будут находиться в благоприятном положении. 

Самое главное в этой весне — ее начало. Ранее мы рассказывали, как встретить весну 2020 года по Знаку Зодиака правильно. Постарайтесь войти в это время года с хорошим настроением и с минимальным количеством негатива в своем сердце.

Овен

Планеты собрались в секторе любви. Чтобы остаться на плаву, в предстоящие три месяца Овнам необходимо будет:

  • избавиться от ревности, чтобы не отталкивать своим поведением близких;

  • обновить гардероб, чтобы стать привлекательнее для противоположного пола;

  • стать более открытыми и добродушными;

  • научиться сдерживать негативные мысли и агрессию;

  • победить тягу к высокомерию и гордости.

Телец

У Тельцов эта весна будет далеко не самой простой, хоть и продуктивной, поэтому им стоит:

  • запланировать на неё отпуск;

  • избавиться от переживаний, обид;

  • начать прислушиваться к интуиции;

  • поддерживать близких;

  • завершить вовремя все важные дела.

Близнецы

Весна 2020 года пройдет под эгидой позитивной энергетики для Близнецов. Астрологи и эксперты советуют людям этого Знака:

  • стать более открытыми;

  • начать обучение чему-то новому;

  • сделать самим себе приятный подарок;

  • избавиться от жадности;

  • стать самостоятельными во всем.

Рак

Для Раков звезды и планеты этой весной будет постоянно менять свою энергетику, так что желательно:

  • поставить перед собой правильные цели;

  • расставить правильно приоритеты;

  • заняться каким-то новым творчеством;

  • начать проще относиться к неурядицам;

  • побороть в себе стремление к стереотипному мышлению.

Лев

У Львов будет большая поддержка звезд. Весна 2020 года связана для них с изменениями во всех сферах жизни, так что необходимо:

  • быть более ответственными;

  • побороть лень и прокрастинацию;

  • закрыть все финансовые и прочие долги;

  • совершить важные покупки;

  • сменить обстановку: сделать ремонт, перестановку мебели.

Дева

Звезды и планеты всю весну проведут в очень спокойном состоянии. Астрологи рекомендуют Девам:

  • запланировать отпуск на эту весну;

  • навести и поддерживать порядок дома и на рабочем месте;

  • начать какое-то новое дело;

  • научиться делиться вдохновением с окружающими;

  • признаться в любви.

Весы

У Весов начинается период, когда очень многое зависит не от того, что они будут делать, а от того, как и с кем. Именно поэтому Весам нужно:

  • найти людей, которым можно доверять;

  • обрести веру в себя;

  • начать делиться позитивом с окружающими;

  • заручиться поддержкой близких и друзей;

  • научиться воспринимать критику правильно.

Скорпион

Жизнь Скорпионов звезды и планеты не будут менять кардинальным образом. Вместе этого они постараются обострить их главные черты характера. Ввиду этого Скорпионам стоит:

  • простить обидчиков, особенно если это близкие им люди;

  • избавиться от ревности;

  • стать более открытыми;

  • перестать бороться с врагами;

  • постараться обрести свежий взгляд на жизнь.

Стрелец

У Стрельцов будет очень много новых возможностей в марте и апреле. По этой причине астрологи советуют им:

  • перестать ждать у мора погоды;

  • избавиться от старых вещей и прочего хлама;

  • начать пользоваться заговорами от врагов;

  • попытаться побороть в себе трусость;

  • стать мечтательными и оптимистичными.

Козерог

Козерогам весной 2020 года улыбнется удача в том случае, если они:

  • научатся не впадать в крайности;

  • станут более отзывчивыми;

  • позволят себе быть напористыми и смелыми;

  • попробуют победить вредные привычки;

  • обретут новый пример для подражания.

Водолей

Эта весна станет для Водолеев самым благоприятным временем 2020 года. В связи с этим им необходимо сделать следующие вещи:

  • с головой окунуться в дела;

  • положиться на свою интуицию;

  • стать более самокритичными;

  • более тщательно начать продумывать свои планы;

  • закончить изжившие себя дружеские, любовные или деловые отношения и начать новые.

Рыбы

У Рыб в марте, апреле и мае ожидается непростое, но очень важное и даже судьбоносное время. Астрологи рекомендуют им:

  • успеть завершить серьезные дела до конца мая;

  • поставить перед собой новые цели;

  • научиться говорить людям "нет", если нет возможности или желания помочь;

  • начать следить за денежными приметами;

  • выйти из зоны комфорта.

Настоящая борьба происходит в нашей жизни каждый божий день. Старайтесь следить за лунным календарем, чтобы каждый день быть на шаг впереди своих оппонентов.

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