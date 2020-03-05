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"Укрзализныця" назначила к 8 марта дополнительные поезда

"Укрзализныця" назначила к 8 марта дополнительные поезда
12:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:"Укрзализныця" назначила 6 дополнительных поездов к 8 марта.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, помимо ранее назначенных 16 дополнительных поездов и 3 дополнительных рейсов, добавила еще 6 составов.

Как сообщили в пресс-службе компании, поезд № 217/218 Киев - Ивано-Франковск - Рахов будет отправляться из Киева 6 и 8 марта в 15:02 с прибытием в Рахов в 06:56. Из Рахова поезд отправится 7 и 9 марта в 18.00 с прибытием в Киев в 09:14.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать из Киева и Хмельницкого 9 марта. Отправление из Киева в 05:15 с прибытием в Хмельницкий в 12:00, в обратном направлении поезд выезжает в 12:50 и прибывает в Киев в 20:37.

№ 161/162 Киев – Николаев будет отправляться из Николаева 5 марта, из Киева 10 марта. Отправление из Николаева в 22:13 и прибытие в Киев в 12:32. Отправление из Киева в 14:35 и прибытие в Николаев в 04:40.

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Поезд № 295/296 Киев - Одесса будет отправляться из Одессы 6 марта в 07:57 с прибытием в Киев в 19:28. Из Киева состав отправится 8 марта в 09:28 с прибытием в Одессу в 19:50.

Поезд № 281/282 Киев - Днепр/Запорожье будет курсировать из Киева 6, 8 и 10 марта. Из Запорожья 5, 7 и 9 марта. Отправление из Киева в 21:47, прибытие в Запорожье в 9:16. Отправка из Запорожья в 18:12 и прибытие в 4:46.

Поезд № 258/227 Одесса – Ужгород. Из Одессы отправится 6 и 8 марта, из Ужгорода 7 и 9 марта. Отправление из Одессы в 16:54 и прибытие в 11:32. Из Ужгорода отправление в 14:05 и прибытие в 9:30.

Как сообщалось ранее, ранее "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов и 3 дополнительных рейса к 8 марта, а также продлила один маршрут.

Напомним, в рамках пилотного проекта сотрудники Нацполиции сопровождают поезда Укрзализныци дальнего следования.

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Укрзализныця, Поезда, 8 марта.
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