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Хомчак прокомментировал разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ

Хомчак прокомментировал разграничение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ
13:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Руслан Хомчак говорит, что разделение должностей начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ пойдет на пользу Украине.

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак пояснил важность разделения возложенных на него полномочий на две отдельные должности - начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Об этом Хомчак сказал журналистам.

"Это выгодно Вооруженным силам Украины, это выгодно Украине. У нас идет реформа - реформа сегодня практическая. Она открывает перед нами новые изменения, и одно из изменений - должны быть разграничены полномочия начальника Генерального штаба и главнокомандующего (Вооруженными Силами Украины)", - заявил Хомчак.

Он уточнил, что, поскольку Украина развивается в европейском направлении, такое разграничение нужно, чтобы "каждый выполнял конкретный функционал, выполнял его качественно, самоотверженно, и чтобы был результат работы как одного, так и другого должностного лица".

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Хомчак заметил, что функции обеих должностей будут окончательно определены тогда, когда президент их утвердит.

"Все известно, но давайте, пока не будет принято решение, тем кто должен его принять, мы не будем о них говорить", - сказал Хомчак.

Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений о главнокомандующем Вооруженными силами Украины, Генеральном штабе ВСУ, видах и отдельных родах войск (сил)" (№3015).

Согласно закону, главнокомандующий ВСУ назначается на должность по представлению министра обороны и освобождается от должности президентом. Главнокомандующий подчиняется президенту и министру обороны.

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Минобороны, ВСУ, Генштаб, Руслан Хомчак.
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