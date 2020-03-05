ВСУ получили еще шесть модернизированных танков Т-72

Новости Украины:Киевский бронетанковый передал в армию модернизированные Т-72.

Киевский бронетанковый завод передал ВС Украины последнюю партию из шести танков Т-72, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик.

Об этом в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Сегодня, 4 марта, Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины последнюю партию из шести Т-72, на которых были проведены доработки с целью улучшения их боевых и технических характеристик. Этим КБТЗ завершил поставку танков по государственному контракту с Министерством обороны Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт с улучшением характеристик техники был реализован Киевским бронетанковым заводом в тесном сотрудничестве с Центральным бронетанковым управлением Вооружение Командования Сил логистики ВСУ.

Представитель Командования Сил логистики ВСУ подполковник Олег Гринчак отметил, что выполнение госконтракта позволило провести очередной этап доукомплектования ВСУ и в ближайшее время эти танки пополнят боевой и численный состав ВСУ.

В свою очередь исполняющий обязанности директора ГП "КБТЗ" Владимир Синявский уточнил, что эти танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта современной войны на Востоке Украины.

"Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", - добавил Синявский.

Отмечается, что улучшение характеристик дало возможность увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управление машиной.

"Специалисты завода доработали оптику и стабилизационную систему пушки, улучшили общие ходовые характеристики. Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" от Киевского государственного конструкторского бюро "Луч". Кроме того, обновленный танк Т-72 имеет современные элементы динамической защиты и приборы ночного видения с электронно-оптическими преобразователями третьего поколения", - добавили в Генштабе.

Отмечается, что также в Т-72 установлен комплект с цифровой радиостанции и спутниковой навигационной аппаратуры, позволяющей поддерживать связь с пехотными подразделениями, что имеет огромное значение для взаимодействия на поле боя.

Уточняется, что в ближайшее время запланированы испытания танка Т-72АМТ, над модернизацией которого продолжает работать ГК "Укроборонпром".