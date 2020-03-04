Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году

Верховная Рада дала разрешение президенту на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
За соответствующий законопроект №3003 во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов.
Как отмечается в законопроекте подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины. За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.