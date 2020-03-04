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Среда, 04.03.2020
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Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году

Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году
22:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Рада проголосовала за допуск армейских подразделений других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Верховная Рада дала разрешение президенту на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект №3003 во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов.

Как отмечается в законопроекте подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины. За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.

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Верховная Рада, Военные учения, ВСУ.
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