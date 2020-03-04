Рада дала "зеленый свет" многонациональным учениям на территории Украины в 2020 году

Новости Украины:Рада проголосовала за допуск армейских подразделений других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях.

Верховная Рада дала разрешение президенту на допуск подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект №3003 во втором чтении и целом проголосовали 289 народных депутатов.

Как отмечается в законопроекте подразделения ВС других государств будут принимать участие в украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2020" и "Си Бриз - 2020 ", украинско-молдавских учениях "Юг - 2020", украино-румынских учениях "Риверайн - 2020" и украинско-британских учениях "Вориер Вотчер - 2020 ".

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Верховная Рада по представлению новоназначенного премьер-министра Дениса Шмыгаля утвердила ряд министров Кабинета министров Украины. За назначение членов Кабинета министров на пленарном заседании в среду вечером проголосовали 277 народных депутатов.