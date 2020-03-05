Всеукраинский референдум: законопроект вынесли на общественное обсуждение

Новости Украины:Законопроект о референдуме вынесли на общественное обсуждение.

На общественное обсуждение выносится проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме".

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"По результатам многочисленных заседаний Рабочей группы (Рабочая группа по разработке проектов законов по вопросам народовластия - ред), после детального обсуждения и оживленных дискуссий ее участниками был принят первый законопроект в сфере народовластия и прямой демократии - проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме". С целью учета мнения представителей общественности этот законопроект обнародуется и выносится для общественного обсуждения", - отмечается в сообщении.

С текстом законопроекта можно ознакомиться по ссылке.

Предложения и замечания к законопроекту принимаются в электронном виде на электронный адрес: [email protected].

Общественное обсуждение продлится до 18 марта 2020 года включительно.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября 2019 года пообещал, что законопроекты о народовластии, касающиеся, в частности, и процедуры проведения референдумов, будут приняты в Верховной Раде в ближайшее время.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 18 января заявил, что над законопроектом о референдуме продолжается "ювелирная работа".