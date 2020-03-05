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В Черновцах из-за угрозы вируса собираются закрыть на карантин школы, садики и вузы

В Черновцах из-за угрозы вируса собираются закрыть на карантин школы, садики и вузы
14:11 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Черновицкой ОГА собираются принять решение о временном помещении на карантин всех школ, садиков и вузов.

Сегодня собирается специальная комиссия, во время заседания которой будет принято решение о введении карантина во всех детских садах, школах и высших учебных заведениях Черновицкой области.

Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время брифинга.

"Мы созываем заседание нашей комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на котором будет принято решение о введении режима карантина для всех дошкольных учебных заведений, для школ, а также высших учебных заведений, которые сейчас прорабатывают модель работы дистанционно", - рассказал Осачук.

Коронавирус в Украине: в Минздраве отчитались о ситуации

По его словам, по рекомендациям украинского правительства, введены ограничения на мероприятий с большим скоплением людей.

В Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса.

Как сообщалось ранее, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в Украине могут запретить проведение массовых мероприятий.

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Минздрав, ОГА, ВУЗы, Черновцы, Школы, Садики.
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