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Четверг, 05.03.2020
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Коронавирус в Украине: в Минздраве отчитались о ситуации

Коронавирус в Украине: в Минздраве отчитались о ситуации
12:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Еще несколько новых стран подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом, в Украине новых больных нет.

В мире зарегистрировано 95,4 тысячи случаев заболевания Covid-19, в Украине по состоянию на утро 5 марта - 1 случай. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По состоянию на утро 5 марта 2020 года было зарегистрировано 95416 случаев заболевания Covid-19, из них 3285 закончились смертью, в то же время 53278 (55,6%) человек выздоровели, за пределами Китая зафиксировано 14850 случаев в 75 странах мира, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвердженный случай Covid-19", - говорится в сообщении.

На территории Европейского региона ВОЗ зарегистрировано 4250 случаев заболевания Covid-19 и 113 летальных случаев (Италия - 3089, Франция - 285, Испания - 200, Германия - 262, Великобритания - 89, Швейцария - 57, Норвегия - 33, Швеция - 35, Австрия - 27, Греция - 9, Израиль - 15, Нидерланды - 28, Хорватия - 9, Финляндия - 7, Азербайджан - 3, Грузия-3, Дания- 10 Румыния-4, Россия - 3, Чехия - 5, Португалия - 5 Бельгия - 8, Исландия - 26, Сан-Марино - 16, Венгрия - 2, Ирландия - 2, Беларусь -6, Эстония - 2, Монако, Польша, Северная Македония, Армения, Литва, Латвия, Андорра, Люксембург, Украина - по одному случаю).

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В Минздраве напомнили, что в Украине есть инфекционные боксы, около 12 тысяч коек в инфекционных стационарах, 2 тысячи врачей-инфекционистов и 5 тысяч других медицинских работников, работающих в инфекционных больницах и инфекционных боксах.

По всей Украине в определенных медицинских учреждениях продолжаются учения (симуляционные упражнения) в случае фиксации коронавируса.

Как сообщалось, по данным Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 5 марта в мире зафиксировано 95425 случаев заражения коронавируса, умерло уже 3286, выздоровели - 53299 человек.

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Минздрав, ОРВИ, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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