Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели

Новости Украины:Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели.

В ближайшие сутки, 6 марта, западные области окажутся под влиянием прохладного воздуха, остальная территория останется в теплой воздушной массе

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Так, завтра в течение дня в Украине ожидается +11...+16 градусов. Прохладнее будет лишь на западе - до +6...+12 градусов.

По прогнозу Диденко, в субботу, 7 марта, дожди появятся в западных и северных областях Украины. 8 марта западное холодный воздух устремится на северную часть Украины, поэтому там похолодает на 3-6 градусов.

В Киеве 6 марта существенных осадков не предвидится. Температура воздуха завтра днем будет колебаться около +11...+13 градусов. 7 марта начнут собираться влажные облака, но еще будет тепло, а 8 марта в столице пройдут дожди и существенно похолодает.

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.